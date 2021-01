MILORAD DODIK: Istorijski cilj je samostalna i slobodna Republika Srpska! (VIDEO)

"Naš istorijski cilj je samostalna i slobodna Republika Srpska i moramo naučiti lekciju, koju su mojoj generaciji predali naši preci. Nemati državu je nešto što su Srbi naučili na najgori mogući način i u raznim bunama i nažalost i poslednjem građanskom ratu", istakao je Dodik u video obraćanju na svečanoj akademiji koja se povodom Dana Republike Srpske održava u Banjaluci.

On je rekao da je Republika Srpska u Dejtonski sporazum unela svoj subjektivitet i sve nephodne elemente državnosti - teritoriju, stanovništvo i suverenu vlast u okviru svojih granica, prenela je RTRS.

"Zauzvrat, dobili smo mir i međunarodnu verifikaciju Republike Srpske kao ravnopravnog entiteta u okviru BiH sa visokim stepenom autonomije", poručio je Dodik.

On je istakao da će se borba na političkom planu sa onima koji opstruišu Republiku Srpsku nastaviti i da ona neće biti nimalo laka ni u idućoj godini.

Naveo je da ono što odvaja iduću godinu od svih godina do sada, što se tiče Republike Srpske, jeste to da ona naredne godine slavi 30 godina i da se mora pripremiti za to.

"Moramo biti još jači i moramo to učiniti na najbolji mogući način", naglasio je Dodik.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Youtube prtscr / RTRS

