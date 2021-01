ZA DEVOJČICU IZ IRAKA MIGRANTSKA MUKA JE KAO "IGRICA"! Njen otac zavapio: Hrvatska, šta nam radiš? (KURIR TELEVIZIJA)

Kako izgleda kada jedna migrantska porodica skoro godinu dana provodi "zaglavljena" u Bosni, najbolje zna devojčica Zeinaf Jabar (11).

Sa jedne strane prepreka - hrvatska policija koja prekomornom upotrebom sile odvraća od ilegalnog prelska granice, a sa druge - obećani, bolji život u nekoj od država Evropske unije.

"Ne idem u školu već duže vreme. Mnogo mi fali škola. Sada sve što radimo jesu te "igrice". Odemo na granicu, oni nas vrate.... i sve tako iznova...", kaže ova devojčica, za koju je mučki, migrantski život kao "igrica".

Ona sada zajedno sa roditeljima deli sobu u napuštenoj kući kod Velike Kladuše u BiH, blizu hrvatske granice sa još jednom petočlanom porodicom iz Avganistana. Zeinafin otac priča o brutalnosti hrvatske policije i teškim uslovima u kojima su on i njegova deca. "Četiri meseca me hapse i šalju dalje nazad. Pogledajte ovo! Ona je bolesna, on je bolestan, svi smo bolesni! Hrvatska, pogledaj šta mi radiš. Šta smo vam skrivili?", govori glava iračke porodice.

