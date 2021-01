FIRMA IZ BJELJINE RADNICI ZA PENZIJU POKLONLI STAN: Žena ga ne znajući kome je namenjen sama osmislila!

Iako se mnogi radnici danas ne mogu pohvaliti dobrim uslovima rada i nadnicama, Desa Modraković ima drugačiju priču.

"U građevinskoj firmi „Tehnika inžinjering“ radila sam punih 18 godina, a s obzirom na to da sam navršila 40 godina radnog staža, stekao sam uslove za penziju. Vredno sam radila u ovoj kompaniji, jer je to jedini način da radim u ovakvom timu", kaže Desa, koja nije ni slutila da će se njen radni vek završiti neizmernom srećom.

Iako joj je bilo žao što se rastala od kolektiva, odlučila je, kaže, da je još vreme da okonča svoj radni vek i posveti se nekim drugim stvarima u životu.

"Oduvek sam bila adekvatno plaćena i nagrađivana za svoj rad, a ovakav poklon nisam ni sumnjala ni očekivala. Kolege su me ispratili poslednjeg radnog dana, kao što je to obično slučaj u kolektivima, poklonivši mi sat. Međutim, kada su mi poslodavci rekli da mi daju stan na poklon, to je za mene bilo ogromno iznenađenje", kaže Modraković, koji je radila na pripremi dokumentacije za izgradnju stambenih zgrada.

Nije ni sanjala da će u takvoj zgradi imati nekretnine.

"Stan je u izgradnji i završni radovi su u toku", sa osmehom kaže ova žena koja je sada u "slatkim mukama" jer živi u porodičnoj kući, pa treba da odluči gde će uživati u penzionerskim danima.

U kompaniji "Tehnika inženjering", koja zapošljava oko 50 radnika, kažu da je Desa bila stub njihove kompanije i da je poklon samo mali znak zahvalnosti za sav njen dugogodišnji rad i rad.

"Nije bilo teško doneti takvu odluku. Ovo je sitnica u poređenju sa koliko je dala i pružila našoj kompaniji. Bila je stub, izuzetno dobar radnik, izuzetna koleginica, nesebično je delila svoje znanje sa ostalim kolegama i ostalo nam je samo da joj se bar na ovaj način odužimo" istakla je direktorka preduzeća Dragana Gajić.

Kako kaže, dugo su razmišljali kako da nagrade Desu, a u poslednjih šest meseci doneli su odluku da od nje naprave stan u zgradi koja je u izgradnji.

"Desa je, takoreći, sama dizajnirala stan, za koji je rekla da je bio jedan od najlepših stanova koje smo do sada imali", kaže Gajić.

U ovoj kompaniji, koja postoji više od dve decenije i do sada je izgradila više od 1.000 stanova širom Bijeljine, kažu da ovo sigurno neće biti izolovan primer.

Kurir.rs/Info Bijeljina

Kurir