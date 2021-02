DODIK PORUČIO: Svaki Srbin treba da okrene glavu od Incka

Dodik je na konferenciji za novinare u Banjaluci naglasio da je visoki predstavnik nepotreban u Republici Srpskoj i da tu neće imati podršku. "Ja ne govorim o čoveku, govorim o visokom predstavniku. On je zlotvor koji je u kontinuitetu otkako postoji ta funkcija, osim prvog, činio sve na štetu Republike Srpske", rekao je Dodik. Ocenio je da je na političkoj sceni u BiH potpuno beznađe, a da je cilj određenih tela EU da u narednom periodu ojačaju državnu strukturu i nivo vlasti u BiH, prenosi RTRS. On je naveo da postoje dokumenti koji govore o tome, ali i da oni to govore već 20 godina, te da im je problem Republika Srpska koja smatra da treba da očuva svoju autonomiju. "Oni hoće da ukinemo autonomiju Republike Srpske i da budemo jedini u svetu koji su sami ukinuli svoju autonomiju. Mi nećemo centralizovanu zemlju i možete da upotrebite sile koliko hoćete", poručio je Dodik.

Kurir.rs/Tanjug

