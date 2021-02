FATALNOJ SUNITI ĆE SE PONOVO SUDITI: Poništena presuda od 3,5 godine zatvora za ubistvo biznismena

Vrhovni sud Federacije BiH je ukinuo presudu Kantonalnog suda u Mostaru kojom je Sunita Hindić (22) nepravosnažno osuđena na tri i po godine zatvora zbog ubistva mostarskog ugostiteljska Nine Ivankovića (55).

Predmet je vraćen Kantonalnom sudu na ponovni postupak, a doneseno je i rešenje o produženju pritvora za Hindić, saznaje "Avaz".

Tako je Vrhovni sud FBiH uvažio žalbu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je uložena zbog bitne povrede odredbi kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog odluke o kazneno-pravnoj sankciji i odluci o meri bezbednosti.

Hindić se, zapravo, prema optužnici teretila da je Ivankovića usmrtila sa umišljajem iz pištolja CZ 7, 65, dok je u presudi izneseno da je ubistvo počinjeno iz nehata.

Advokat Nada Dalipagić koja zastupa Hindić kratko nam je kazala da je dobila rješenje o produženju pritvora, ali ne i odluku Vrhovnog suda F BiH te nije mogla iznositi detalje.

Hindić je podsetimo 20. januara, kada se na Vrhovnom sudu FBiH razmatrala žalba Tužilaštva HNK kazala da nije imala nameru da ubije Ivankovića.

"Bili smo u ljubavnoj vezi godinu dana on me je volio i ja sam njega voljela. U početku smo krili vezu jer je bio oženjen. Onda me je kasnije svima predstavljao kao devojku. U martu sam ostala trudna s Ninom, ali sam imala spontani zbog čega smo bili nesretni. Bili smo zaljubljeni, ne bi mi palo na pamet da tako nešto uradim", rekla je ona tada.

Hindić, poznata kao "fatalna Sunita" je ubila Ivankovića 4. oktobra 2019. godine u motelu "Villa Ivanković" u mestu Buna kod Mostara.

Podsetimo, prošlog mjeseca je prema Kantonalnom sudu Mostar uputila zahtev kojim je tražila dozvolu za venčanje sa njenim, kako je navela, vanbračnim mužem, Feridom Suljovićem Ćićom.

Iz Suda su Hindić uputili na Upravu KPZ-a, no, kako je u međuvremenu Suljović iz mostarskog prebačen u zenički zatvor dodatni zahtev za sklapanje braka je izostao.

Kurir.rs/Avaz.ba

Kurir