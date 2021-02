NEVEROVATNA PLJAČKA U BIJELJINI: Mučili staricu i od nje odneli 50.000 evra, ali sad niko ne zna gde je plen! Tajnu krije 3. čovek

Kazna predviđena sporazumom o priznanju krivnice za Glišića je četiri godine, a za Velimirovića tri godine i deset meseci zatvora.

Advokat Tomić ogorčen je ovakvim postupkom tužioca i smatra da njegovu klijentkinju niko nije pitao da li se s tim slaže. On naglašava da je nečuveno da opljačkani novac i zlato nisu pronađeni.

Kako prenosi Avaz, pljačkaši su maskirani upali u kuću, gde su ženu vezali selotejpom i mučili je, da bi otkrila gde krije dragocenosti. Sve stvari u kući su preturili, a noževima su rezali nameštaj tražeći novac. Starica je u svojoj prijavi navela: „Bili su u dilemi da li da me ubiju ili ne i tražili su da se zakunem u decu da ih neću prijaviti“.

Oni su otišli sa 55.000 evra plena koje je stekla jer je 40 godina radila u Nemačkoj.

Advokat Tomić je otkrio niz nepoznatih detalja ove pljačke, a smatra da se plen i dalje nalazi u Bijeljini.

"Ova dvojica su uhapšena 16. februara, ali novca i zlata nema nigde. Dali smo izjavu policiji da sav novac i zlato koje su ukrali želimo da doniramo za lečenje dece obolele od raka. U ovom slučaju ima i treća osoba, muškarac M.Z., koji je pljačkaše dovezao na mesto gde Radinka živi, a sat kasnije su ga pozvali da dođe po njih. Sakrio ih je u svom stanu, dakle, tu su noćili. Dao im je utočište posle brutalne pljačke", kaže Tomić.

On navodi da je taj muškarac odvezao razbojnike do autobuske stanice u Loznici, a oni su odatle pobegli u Beograd.

"Kod njega je ostao ruksak u kojem su bili novac i zlato. Oni su uzeli po 2–3 hiljade evra iz ruksaka i nastavili prema Beogradu. Kad je policija uhapsila ovu dvojicu priveden je i M. Z., koji je inače diplomirani ekonomista. On je policiji kazao: „Tačno je, kod mene su bili, ja sam video i pare i zlato i odvezao sam ih u Loznicu“. On je rekao da se kasnije prepao i taj ruksak sa zlatom i novcem je izneo ispred svoje zgrade. To su priče za malu decu", tvrdi Tomić.

Advokat dalje navodi da je tužilac M. Z. dao status svedoka, što je prema njemu neverovatno jer se radi o osobi koja zna gde je plen iz pljačke.

"Tužilac je podigao optužnicu munjevitom brzinom. Mene je policija treći dan nakon pljačke pitala da li mi je ta osoba koja je sada svedok poznata i ja sam rekao da nije. Oni su nakon tri dana znali gde je novac. Prekosutra u 12 sati Okružni sud u Bijeljini razmatra tu sramotnu nagodbu. Preporuka tužilaštava je da nema više sporazuma o priznanju krivice i nagodbe ukoliko oštećeni nisu obeštećeni. Niko nije pitao tu staricu da li se ona slaže s takvom odlukom. Hoću da ih nateram da vrate novac i neka oni odmah uplate u fondove za lečenje dece", kaže Tomić.

