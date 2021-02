DODIK: Srbi nisu ni rasisti ni diskriminatori! Izetbegović ne odustaje od takvih kvalifikacija čim se domogne međunarodne scene!

"Mislim da su te vrste kvalifikacija nepotrebne. To bi jedanko bilo kada bi mi bošnjački narod optužili da se bavi rasizmom, zato što je blagonaklon prema dolasku migranata iz njihovog verskog ambijenta i njihovog, na neki način, kompatibilnog prostora", rekao je Dodik sinoć u Istočnom Sarajevu.

Dodik je na taj način reagovao na Izetbegovićeve jučerašnje kvalifikacije da se Srbi i Hrvati u BiH prema migrantima odnose rasistički, a da se Srbi prema Bošnjacima u Republici Srpskoj ponašaju i diskriminatorski.

Dodik ističe da Izetbegović već duže ne odustaje od takvih kvalifikacija i čim se domogne međunarodne scene pokušava da Srbe na najsuroviji način optuži, ne računajući da bi neko mogao njega da upita šta radi u svemu tome.

Prema njegovim rečima, insistiranje Bošnjaka na ustavnim promenama, mesecima unazad, u vezi su sa njihovim očekivanjima od nove američke administracije.



"U poslednje vreme čujemo od te nove američke administracije da to baš i nije tako i da bi trebalo prestati sa takvim nerealnim bildovanjem očekivanja, kao i da se treba vratiti nekim vrstama dogovora", rekao je Dodik, prenela je Srna.

Iskazao je spremnost da se razgovara o svim temama, ali posle ovakvih kvalifikacija, kaže, kao i onih o fašizmu i o tome da su Srbi loš narod, postavlja se pitanje - ko je on (Izetbegović) da kvalifikuje Srbe na bilo koji način.

Dodik je istakao da je realnost da je srpski narod izabrao svoje predstavnike, kao što je i bošnjački narod izabrao svoje i to se ne može izbeći. On je ponovio da ovakve izjave samo otežavaju bilo kakav politički razgovor u BiH.

Dodik je poručio da se ustavne promene neće desiti, pogotovo ne one koje očekuje Izetbegović, tim pre jer je potreba da se reši izborno zakonodavstvo nešto što je on sam sebi zajedno sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem zadao i tema je koja traje dugo.

Kategorično je odbacio bilo kakvu mogućnost da se Srbi mogu svrstati, pa i u primislima, među ljude koji imaju rasističke porive.

"To što mi ne želimo migrante, to nije jedinstveno. Šta je sa Mađarskom, Češkom, Poljskom i drugim zemljama EU koje isto tako ne žele da imaju migrante i kampove? Mi smo jasno rekli da ne želimo da to imamo i mi to nećemo raditi bez obzira na te pokušaje drske kvalifikacije o rasizmu", kazao je Dodik.

Istakao je da takve Izetbegovićeve kvalifikacije ne doprinose BiH, već je samo udaljavaju od bilo kakvog dogovora.

Kurir.rs / Tanjug

