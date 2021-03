MULJAŽA OKO NABAVKE VAKCINA U FBIH: Rusi im u januaru nudili Sputnjik V po 16 KM, oni je sada preko posrednika kupuju za 34 KM

Građani Bosne i Hercegovine pušteni su kroz vodu, a to je nevjerovatan nemar i skandalozno odsustvo bilo kakve odgovornosti u vezi sa nabavkom vakcina protiv koronavirusa, rekao je glavni i odgovorni urednik portala Inforadar.ba Almedin Šišić za portal Avaza .

Ruske vakcine

"Naš ambasador u Rusiji Željko Samardžija reagovao je na zahtev Saveznog ministarstva zdravlja u vezi sa nabavkom ruske vakcine. Taj tim predvođen ministrom zdravlja FBiH 25. januara 2021. godine saznao je da pored „Fajzera“, „Moderne“ i „Astrazeneke“ postoje i ruske i kineske vakcine. Tada su to saznali, dva meseca nakon što je vakcinacija započela u svetu, a zatim su ambasadoru poslali upit da se raspita za rusku vakcinu. 28. januara ove godine, ambasador Samardžija je zvanično odgovorio preko Ministarstva spoljnih poslova BiH preko ministra Bisere Turković. Napisao je da je cena ruske vakcine "Sputnik V" fiksna i iznosi 9,95 dolara ili 16 KM, ili ako se uzima dvostruka doza, onda je 19,90 dolara", objasnio je Šišić.

Dodao je da je ambasador u svom odgovoru naveo da se vakcina može isporučiti bez posrednika i nepotrebnih procedura, i putem Ruskog fonda za direktne investicije (RPFI).

"To je institucija koja je direktno odgovorna ruskoj vladi, tačnije predsedniku Rusije Vladimiru Putinu. Dakle, navodi se da vakcine ne mogu biti skuplje od toga, ali mogu biti jeftinije ili dati kao donacija. Čovek je takođe objasnio sistem isporuke vakcine. Takođe smo sproveli sopstveno istraživanje. Da je neko iz BiH u to vrijeme odlučio pokrenuti postupak kupovine vakcina iz Rusije i naručio 500.000 doza, mogao je da organizuje let za Rusiju i platio bi oko 50.000 KM. Kada se ta količina podeli sa brojem vakcina, cena dostiže 10 feninga, što bi bio dodatni trošak od početnih 9,95 dolara", istakao je Šišić.

Čudna izjava

Naglasio je da su ove informacije u rukama BiH vlasti 28. januara ove godine.

"Pre samo nekoliko dana premijer FBiH Fadil Novalić izašao je sa vrlo čudnom izjavom da su odlučili da preko nekih kompanija nabave rusku vakcinu za 17 evra (34 KM), čak i ako košta 9,95 dolara (16 KM). Dakle dvostruko skuplje, to su jednostavno nemoguće stvari. Ako je vakcina 16 KM, tada bi najviša cena sa svim "implantatima" trebala koštati 18 KM, a ne 34 kako je rekao Novalić. To su velike količine i cena se ne može ovako podići. Čak i ako u nabavci mora postojati posrednik, cena se ne može toliko povećati. Njima nije dovoljno da imaju pola marke po vakcini, lanac „implantacije“ je širok i svako mora da ima svoje mesto", istakao je Šišić.

Dodao je da je "ugrađivanje" praksa koju smo videli u aferi "Respiratori", koja je okončana na Sudu BiH.

"Sve je to daleko od čistog posla, kao što je bio slučaj u aferi „Respiratori”. Tada je dato 10,5 miliona KM za respiratore koji ni danas nisu u funkciji. Veliki sistem zločina počinjen je kroz sistem javnih nabavki tokom pandemije i ovo je samo jedan primer. Sarajevo je puno mrtvih, u posljednjih mjesec dana zaraženo je 10.000 ljudi, a Vijeće ministara BiH imalo je posljednju sjednicu krajem februara, umjesto da se zaustavlja danju i noću. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije kupila vakcine, a zemlje u regionu već sprovode revakcinaciju. I sve je ovo moglo da se završi sredinom februara i tada smo mogli da imamo pola miliona doza vakcine „Spuntnik V“. U to vreme je već mogla početi masovna vakcinacija. Ovo je pitanje za sve na vlasti od vrha do dna", rekao je Šišić.

