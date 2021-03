DODIK O PROMENI IZBORNIH ZAKONA: Predsednik RS bi trebao automatski da bude član Predsedništva BiH

"Mi imamo pravo da kažemo kako ćemo birati našeg člana predsedništa i mislimo da predsednik koji je upoznat je sa svim detaljima za Republiku Srpsku treba da bude član predsedništva BiH", rekao je Dodik.

On je demantovao je glasine da je SNSD u defanzivi i naglasio da u pandemiji nema mesta političkim temama, cilj je da se pomogne svima.

"Zbog koronavirusa svi trpe, privreda i ugostiteljstvo najviše. Veliki je broj ljudi u bolnicama, naš zdravstveni sistem nije ugrožen ali su zdravstveni radnici premoreni. Naš zdravstveni sistem se pokazao fleksibilnijim i boljim od nekih u zemalja u okruženja i sretan sam što nemamo priliku da gledamo scene iz bolnica u Italiji, Španiji, Francuskoj i Americi kada je u njima bilo i po 1.000 mrtvih dnevno. Mi to nismo imali i ove mere koje preduzimamo preduzimamo od straha od preopterećenja", rekao je Dodik.

Milorad Dodik ističe da je uplaćeno 6,5 miona za 400.000 doza Fajzerovih vakcina, a da do sada nije stiglo ništa." Pitamo gde su naše pare. Među prvima smo to naručili i među prvima smo prevareni. Tražimo da se isporuči ono što smo platili i zašto je neko nešto prodao što nije imao. Kakva je to prevara. Kakva je to vrsta solidarnosti. Tih 16.000 hiljada koje su stigle iz Kovaks programa ne znace ništa i da nismo uspeli da udemo u nabavku Sputnjika i 80.000 kineskih vakcina ne bismo imali ništa", kaže Dodik za "Nezavisne novine".

Kurir.rs/Tanjug

Kurir