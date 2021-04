SPOJIĆEMO REPUBLIKU SRPSKU I SRBIJU NOVIM PROJEKTIMA: Čarobni prsten oko Drine

Vest da Olimpijski centar Jahorina preuzima upravljanje turističkog kompleksa Andrićgrad u Višegradu je privukla veliku pažnju u Regionu. Nakon olimpijskog preporoda Jahorine, menadzment Olimpijskog centra Jahorina, na čelu sa direktorom Dejanom Ljevnaićem, će dobiti novi izazov, a to je da ožive Andrićgrad, još jednu „uspavanu lepoticu“ Republike Srpske.

Ovim povodom dirketor Ljevnaić je rekao: „Cilj nam je da od Jahorine, preko Tare, do Zlatibora napravimo jednu turističku regiju, a da Andrićgrad i Mećavnik budu vezivni faktori.

Plan je da ljudi koji zimuju sedam dana na Zlatiboru, Tari ili Jahorini, dva dana provedu u Andrićgradu. Takođe, imamo zajedničku ideju sa opštinom Bajina Bašta da pokrenemo realizaciju projekta Gondola od Perućca do Mitrovca i da na taj način zaokružimo čaroban prsten oko Drine, gondolom do Perućca, pa brodom do Andićgrada.

Kada smo krenuli da pripremamo Projekat razvoja ove regije, pronašli smo veliki broj mogućnosti za razvoj, sad smo u fazi planiranja i analize, ali ono što sam zaključio je to da se tokom stare Jugoslavije, u ovaj predeo sadašnje Republike Srpske i Srbije jako malo ulagalo i to za nas sada predstavlja najveću prednost, jer rapsolažemo sa netaknutim, a prelepim prirodnim blagom, sa ogromnim potencijalom za razvoj. Kao što sam verovao u Jahorinu, tako verujem da ćemo i od ove regije napraviti najveću turističku atrakciju u Evropi.“

Direktor Dejan Ljevnaić je dodao da ovo nije jednini projekat izvan teritorije Jahorine: „ Imamo čast da je usvojena inicijativa da se izgradi ski centar Igrišta. Moj tim je još pre godinu dana napravio Razvojni Projekat ski centra Igrišta, detaljno razrađen po fazama i investicijama i Vlada Republike Srpske je usvojila taj Projekat. Na Skupštini Akcionara smo formirali Poslovnu jedinicu Igrišta i sada predano radimo na pripremi investicija i veoma sam nestrpljiv da ove projekte realizujemo, jer ćemo na ovaj način napraviti novu dimenziju u razvoju skijaškog sporta i omogućiti lokalnom stanovništvu da bolje žive. Na Igrištima očekujemo turiste iz cele istočene BIH i zapadne Srbije, a simbolično je da smo opet u blizini reke Drine i da će reka Drina koja je do sada sibolizovala granicu, po realizaciji investicija u Andrićgradu i na Igrištma biti sibol spajanja i razvoja.“

