RANJENO DETE U pucnjavi u Velikoj Kladuši osmogodišnjak zadobio teške povrede

Kako navodi Klix.ba, do pucnjave je došlo u subotu u 18.20 časova, nakon sukoba između dve grupe migranata.

Portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Ale Šiljdedić rekao je da policija proverava ove informacije.

"Pretpostavlja se da su to migranti, ali ne možemo to utvrditi dok ne dođemo do počinilaca. Navodno je došlo do upotrebe vatrenog oružja što će, ako se utvrdi da je reč o migrantima, biti prvi put u migrantskoj krizi da se koristi vatreno oružje i to je zabrinjavajući podatak", rekao je Šiljdedić.

On je potvrdio da je osmogodišnji dečak iz Iraka teško ranjen, navodeći da dečak najverovatnije nije bio meta već slučajna žrtva pucnjave.

"Metak je zalutao i pogodio ga u leđa. Trenutno se nalazi u teškom stanju, bore mu se za život u bolnici. Reč je o dečaku migrantu koji je šetao s ocem u blizini", naveo je Šiljdedić.

Šiljdedić je naglasio da će više informacija biti poznato naknadno i da će istraga utvrditi kako je došlo do pucnjave.

Kurir.rs/Tanjug