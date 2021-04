Janša traži podelu BiH, Komšić se protivi, a Dodik podržava. Fajonova se plaši od izbijanja novog rata na Balkanu

Ceo Balkan se uzburkao zbog vesti da je iz Slovenije inicirana ideja o „konačnom raspadu SFRJ“, kako je slovenački premijer Janez Janša imenovao plan sadržan u nezvaničnom dokumentu koji je navodno poslao u Brisel. Podela BiH, kao okosnica ovog plana, podelila je i regionalne lidere i međunarodnu javnost, pa mnogi tumače da je Janšin non-pejper, koji je on posle burnih reakcija demantovao, zapravo probni balon za planiranje budućih koraka uticajnijih centara moći.

Tajni kanali

Evroparlamentarka Tanja Fajon javno je pozvala slovenačkog premijera da objasni šta se nalazi u tom dokumentu.

- I mene su ovih dana preplavili pozivi i brojne zabrinute poruke iz BiH, koje upozoravaju na to da premijer Janša pokušava dovršiti plan Milošević-Tuđman za formiranje velike Srbije i Hrvatske predlogom za mirni raspad BiH. Takvo neodgovorno ponašanje moglo bi dovesti do novog rata na Balkanu - upozorila je Fajonova.

Slovenački mediji navode da dokument verovatno postoji i dostavljen je tajnim kanalima, a ne redovnom procedurom. Inače, Slovenija će od 1. jula preuzeti predsedavanje EU, pa se tumači da je Janša u tome video priliku da na dnevni red nametne određenu viziju dovršetka raspada Jugoslavije. Portparol EU Peter Stano izjavio je da su briselski zvaničnici obavešteni o pisanju medija, ali da „nije poznato da postoji takav papir“.

Bivši diplomata Vladislav Jovanović smatra da je reč o probnom balonu, koji treba da ispita reakcije u regionu, ali i drugih zainteresovanih strana.

Više mogućnosti

- Otvorene su sve mogućnosti. Izgleda da je BiH, takva kakva je, počela već da postaje zamor i za one koji su je stvarali, a to su pre svega SAD i EU. Možda i oni počinju da razmišljaju o nekom alternativnom rešenju - ocenjuje on.

Pometnju je, inače, izazvala i izjava hrvatskog člana Predsedništva BiH Željka Komšića da je predsednik Slovenije Borut Pahor tokom nedavne posete Sarajevu rekao da su u poslednje vreme sve češći glasovi u Evropi o tome da treba dovršiti raspad Jugoslavije, kao i da je na sastanku sa trojicom članova Predsedništva BiH upitao: „Možete li se vi u BiH mirno razići?“ Komšić je u izjavi za Fenu tvrdio da su on i Šefik Džaferović rekli da od mirnog razlaza nema ništa, dok je Milorad Dodik potvrdio da veruje u tu mogućnost.

Dragan Đukanović Balkan uređuju uticajnije države Direktor Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović kaže za Kurir da se u zvaničnim dokumentima ne pominje nikakva podela BiH, već samo uređenje unutrašnjih odnosa, ubrzanje procesa evrointegracija i slično: - Sve ostalo su spekulacije. Geopolitički položaj Slovenije ne daje joj realnu mogućnost da ona temeljno utiče na odnose na zapadnom Balkanu. Takvu vrstu promena u regionu oblikuju uticajnije države, a nijedna od njih nije izašla s pomenutim planom. Takođe, predsednik Pahor je to juče zvanično istakao.

