SRBI NAJBOLJI NAROD Dodik: Nećemo da ratujemo, ali hoćemo da razgovaramo VIDEO

Dodik je tako odgovorio na pitanje kako gleda na ratno-huškačke izjave Bakira Izetbegovića i kako smo došli do toga da opet pričamo o nekakvim ratovim.

"Šta da kažem, rat je neprihvatljiv i svako ko na to računa, neka ne računa na nas, mi rat nećemo voditi. Ratom ne može ništa da se reši, ali očigledno da on (Izetbegović) misli da se mirom ne može ništa rešiti, jer su njihovi ciljevi ratni ciljevi i to je razlika između nas i njih", naveo je Dodik.

Dodao je da zato poziva na razgovore koji treba da daju rešenje i odgovore na pitanja kako zajedno živeti.

"I da napravimo metodologiju koja neće nikome smetati u ostvarivanju njihovih projekata i planova, da jedni drugim ne pravimo smetnje u tome, samo kumulativni razvoj svih delova Bosne može da napravi Bosnu uspešnom zemljom i nikako drugačije", istakao je Dodik.

Republika Srpska neće ratovati za svoju samostalnost, poručio je danas srpski član i Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik i istakao da niko u Srpskoj nema takav plan koji im se, kako kaže, pripisuje.

"Republika Srpska nema plan da izađe iz BiH, ali ako političko Sarajevo ovako nastavi oni će nas sami isterati", poručio je Dodik i istakao da se on zalaže da se dijalogom dođe do najboljeg rešenja.

Dodik je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Banjaluci sa predsednikom Srbije, rekao da ne propušta nijednu priliku, pa nije propustio ni ovu, da Aleksandra Vučića upozna sa situacijom u Republici Srpskoj i BiH.

Jer, istakao je, situacija u BiH je politički gledano veoma loša.

"Republika Srpska se zaklinje u proces mira i razgoovra, ali ne nailazi na razumevanje jer iz Sarajevo samo čujemo o eliminaciji naših prava", rekao je Dodik.

A razlog svemu tome je, kazao je, to što se Srbija konsolidovala postala jaka.

"Jaka Srbija je njihov problem i zato pokušavaju da nam nalepe etikete koje nisu pristojne", rekao je Dodik.

Kaže da njega često ljudi iz Reublike Srpske pitaju: "Kako možemo da istrpimo uvrede prema našem narodu kao što su genocidaši i etikete nastalim na zločinima, izmišljanjem nekih termina pokušaavajući da nam ih prikače da ih trajno nosimo".

Dodik je ponovio da je politika Sarajeva jasna - a to je eliminacija institucionalne snage Republike Srpske i prostor koji bi oni ovde naselili svojim istomišljenicima.

"To je ono što mi vidimo i o čemu imamo i prava i dosta činjenica da govorimo", kazao je Dodik, uz podsećanje da je namera političkog Sarajeva zapisana u Deklaraciji SDA - a to je ukidanje i eliminacija Republike Srpske.

Konstatovao je da i u Republici Srpskoj ima političara koji su uvek na strani Sarajeva, a ne Banjaluke.

Zato će, kazao je, naravno nastaviti da dosađuje Vučiću sa tom temom.

Istakao je da je namera Republike Srpske da razgovara ako treba dugo, dugo i da pritom ne žele nijedan eksces.

"Republika srpska ostaje privržena Dejtonskom sporazumu, ali slovu Dejtona, a ne raznim akrobacijama koje smo gledali u prošlosti", rekao je Dodik.

Dodik je naveo i da se saradnja Srpske i Srbije odvija u okviru specijalnih veza, zahvalivši Srbiji u Vučiću za pomoć i podršku.

"Ovo je najbolji period naše saradnje, zahvaljujući predsjedniku Vučiću Srpska može da se pohvali velikim projektima", rekao je on.

Kurir.rs/Agencije/RTRS