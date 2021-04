UBISTVO DUŠKA SAVANOVIĆA KOD LAKTAŠA: Počelo je tučom a završilo se pucnjavom na benzinskoj pumpi! UZNEMIRUJUĆI SNIMAK

Pripadnici navijačke grupe "Lešinari" protestovali su 28. aprila ove godine pred sudom u Banja Luci zbog ubistva njihovog druga, jer sumnjaju da je suđenje namešteno i da bi glavni osumnjičeni mogao da dobije malu kaznu.

Oni su bili na Trgu Krajine i isped Okružnog suda Banjaluka, koji se nalazi preko puta Policijske uprave Grada. Suđenje ubici Čamberu trebalo bi se nastaviti 04.05. ove godine.

Duško Savanović (24) iz Banjaluke, koji je bio pripadnik navijačke grupe "Lešinari" za čije ubistvo je osumnjičen sugrađanin Dalibor Čamber (46)

Inače na suđenju održanom početkom aprila ove godine Milan Đurđević (43) iz Laktaša najavio je priznanje krivice po optužnici koja ga tereti da je sa mesta zločina kući odvezao sugrađanina Dalibora Čambera (47), optuženog da je u Trnu ubio Duška Savanovića (24) i ranio Aleksu Babića (22), rečeno je u Okružnom sudu u Banjaluci, gde je počelo suđenje Čamberu, optuženom za teško ubistvo i nedozvoljeno posedovanje oružja, te Đurđeviću, kojeg terete za pomoć Čamberu nakon zločina.

"Pregovaramo sa Tužilaštvom o zaključenju sporazuma o priznanju krivice. Ipak, naglasila bih da nas pravna kvalifikacija krivičnog dela čini neodlučnim, pošto nijedan dokaz ne ide u pravcu toga da je u pitanju teško ubistvo", rekla je Duška Bogojević, advokat Đurđevića.

Čamber je u sudnici rekao da mu je žao zbog onog što se dogodilo 31. decembra prošle godine.

"Iskazujem iskreno žaljenje zbog događaja i upućujem saučešće porodici oštećenog", rekao je Čamber.

I Čamberov advokat Miloš Paleksić istakao je da se ne slaže sa kvalifikacijom krivičnog dela za koje se prvooptuženi tereti.

"Ta pravna kvalifikacija ne stoji niti može biti održiva. Ni dokazi ni činjenični opis optužnice to ne potvrđuju. Čamber nije imao nameru da ubije Babića, a i povrede koje je on zadobio nisu mu mogle ugroziti život. Čamber je od Savanovićevog udarca pao i nažalost ispalio hitac iz tog položaja. Nakon toga niko nije utvrdio kakve je povrede tokom pada zadobio Čamber", rekao je Paleksić.

Nastavak suđenja zakazan je za 4. maj, kada bi se u sudnici trebalo pojaviti pet svedoka Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, uključujući oca ubijenog mladića, dok će 13. maja biti saslušano pet veštaka. U dokaznom materijalu su i video-snimci koje su zabežile kamere na pumpi.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo u Trnu kod Laktaša, u novogodišnjoj noći oko 22.30 časova ispred benzinske pumpe "NIS Petrol", kod točilice za gorivo.

Podsetimo, kako su "Nezavisne" ranije objavile, po optužnici, Čamber i Đurđević su mercedesom C, za čijim volanom je bio Đurđević, došli na pumpu, a po izlasku iz vozila došlo je do verbalnog sukoba sa Savanovićem i Babićem koji su na pumpu došli mercedesom GLK 220. Tada je, dodaje se, došlo do fizičkog obračuna pa je Čamber izvadio pištolj "CZ", kalibra devet milimetara, za koji nema oružni list, niti dozvolu za nošenje.

Prema optužnici, ispalio je hitac prema Mercedesu GLK koji je pogodio zadnji lijevi točak, a Savanović i Babić su seli u vozilo i pokušali da odu, ali ih je Čamber zaustavio.

Babić je, dodaje se, izašao iz vozila i Čamber je prema njemu ispalio hitac i pogodio ga u levo stopalo. Kako se navodi u optužnici, Babić je krenuo da se udaljava i Čamber ga je pratio, a zatim ga je Savanović udario i oborio.

Čamber je, navodi se, pao leđima na tlo i iz tog položaja je ispalio treći hitac prema Savanoviću, koji je bio okrenut leđima i udaljen dva do tri metra od njega. Savanović je zadobio prostrelnu ranu karlice i trbuha, usled čega je došlo do masivnog unutrašnjeg krvarenja. Sanitetom je prevezen u Urgentni centar UKC RS gdje je podlegao od posledica ranjavanja u 23.50 časova.

Đurđević je, kako se navodi u optužnici, odvezao Čambera s mesta zločina kako bi mu pomogao da prikrije pištolj i druge tragove.

