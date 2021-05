BIH PENZIONERI PRETE VLASTIMA Ako ne bude vanrednog povećanja penzija izlazimo na ulicu! Mesečno nam posle računa ostane za 1 pile

Godišnje prilagođavanje penzija direktno je povezano sa rastom BDP-a, koji je pao u prethodnoj godini, i rastom troškova života, koji su, prema domaćim statističkim agencijama, ostali na istom nivou uprkos činjenici da su svedoci građana više cene svakog dana. Ako se penzije ne povećaju, penzioneri će izaći na ulice, rekao je Suljo Bekan, član Upravnog odbora Udruženja penzionera u FBiH.

"Od 425.000 penzionera u FBiH, 62 odsto je na minimalnoj penziji, a najčešće izdržavaju nezaposlenu decu i unuke. Šezdeset i dva odsto penzionera sa 380 KM ne može preživjeti, a upitno je da li penzioneri sa primanjima do 500 KM mogu isto.Ne znam kako ih nije sramota da izbace statistiku da je potrošačka korpa 2.000 KM, to je korpa za one koji plove svemirom, a penzioner, nakon što je platio račune i lekove , ostaje 120 maraka i može da kupi samo jednu piletinu "Imamo katastrofu, ljudi dolaze i plaču, ali vlasti nije briga da li ljudi imaju šta da jedu", rekao je Bekan.

Ističe da su penzioneri izašli na ulice pre nekoliko godina, istrajali su u zahtevima, pa ni sada nemaju drugog izbora nego da insistiraju na vanrednom povećanju penzija.

"Sada, 26. maja, imamo dogovor sa premijerom FBiH. Penzije se moraju povećati, a kako - imaju mehanizam. Ako je potrebno, preko noći treba izmeniti član 80, postoji vanredno prilagođavanje penzija na osnovu troškove života, samo neka objave fer parametre i statistiku “, rekao je Bekan.

