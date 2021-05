REŠENA MISTERIJA SEBIJINIH KVALIFIKACIJA Muž njene cimerke tvrdi: Ukrala je magistarski moje žene i samo kupila beli mantil VIDEO

"Tačno je da je bila sa mnom, ali samo nekoliko meseci, tokom rata u BiH", rekao je Kurjak.

Izetbegovićevo obrazovanje je obavijeno velom tajne. U biografiji prof. Izetbegović je navela da se specijalizovala za ginekologiju i akušerstvo. Sve je to trajalo od 18. avgusta 1994. do 7. februara 1996. u Zagrebu. Inače, specijalizacija traje četiri godine.

Dok je bila u Zagrebu, Izetbegović je živela kod prof. Dr Aidom Cviko, koji sada živi u Sjedinjenim Državama i uvaženi je stručnjak u polju dečje patologije. Cvikin bivši suprug Cviko Muradif Pajt govorio je za „Avaz“ o periodu Sebijinog života u Zagrebu.

"Upoznao sam je 20. novembra 1991. godine, kada me je Alija Izetbegović doveo na prvi kongres SDA u Sarajevu. Na tom kongresu upoznao sam i svoju buduću suprugu. Živele su zajedno sa Salemom Šabićem, u istom stanu. Pre rata smo se sreli se oženio, a kasnije, mislim da je to bio juni 1992. godine, moja svekrva je dovela Sebiju kod nas u Zagreb, da živi kod nas", rekao je Pajt.

U septembru iste godine, kako nam je rekao, pozajmio je Sebiji 4.500 KM za master studije. Nekoliko dana kasnije kupila je beli kaput na kome je pisala Sebija Izetbegović.

"Od tada nikada više nije išla na predavanja, čak sumnjam da je ikada platila tu magisterij, da budem iskrena, jer možete kupiti kaput i izvesti ime. Nikad mi nije vratila novac, nije važno. Ona otišla u Tursku u novembru. Sve vreme, umesto na univerzitetu, boravila je u klubu "Gradačac". To je bio rodni klub. Održavala je svakakva predavanja, vazila. Nije imala nikakve veze sa naukom ", rekao je Pajt za nas.

Godinu dana kasnije, kako nastavlja, on i njegova supruga pripremali su se za polazak u Ameriku. Supruga Aida je prikupljala dokumentaciju da bi nastavila da radi i primetila je da joj nedostaju master i doktorat.

"Pitala me je gde joj je master. Rekao sam joj: "Otkud znam, ja nemam nikakve veze s tim, moja Aida". Posle nekoliko dana shvatila je da je Seka to uzela. Nazovem Sebiju i pitam je: "Zar slučajno ne znate gde je Aidin master?" Odmah je počela da mi se izvinjava - "Halali, izvini", rekla mi je. Rekla je da ga je slučajno ponela sa sobom. Rekao sam: "Nema problema, dolazim prvim avionom", rekao je Pite.

Potom je sa suprugom otišao u Tursku i kontaktirao Sebiju Izetbegović. Posle nekoliko sati nije došla na dogovoreno mesto, već, kako kaže Pite, „neki momak“.

- Donosi nam torbu u kojoj su master i doktorat. Kad je supruga otvorila torbu da vidi šta je unutra, primetila je da nedostaje prvih nekoliko stranica, na kojima su bila napisana imena mentora, članova komisije ... Moja supruga me samo tužno pogledala i sve je bilo jasno. Ne kažem da je kopirala ili plagirala magisterski moje supruge, ali da je ukrala rad. Ne znam šta je s tim uradila i zašto je pocepala stranice.

Simptomatično je da je jednom ili dva puta u životu videla akademika Asima Kurjaka i da je navedeno da joj je on bio mentor. Sve što je gospodin Kurjak rekao od reči do reči je ono što govorim godinama. Nikada nije negirala ni moje tvrdnje, ni gospodina Kurjaka, nikada nije tužila za klevetu. Ni ona ni Bakir ni njihovi botovi. To nema nikakve veze sa naukom. Ona uopšte nije imala zakonsko pravo da se prijavi za master, jer nije položila nijedan ispit. Sve je to falsifikat, rekao nam je Pite.

Pajt je Sebiju Izetbegović zadnji put video 1992. godine u Zagrebu.

"Nemam kontakt s njom. Njen domet joj je da radi u zdravstvenom centru. Poznajem je kao prepisivača, nadrilekara. Znam je kao kriminalku, jer su to zločini koje je počinila", rekao je Pite.

