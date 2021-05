DIREKTOR FACE TV O INCIDENTU: Napadač objavio da je to uradio zbog Sebije Izetbegović, pušten na slobodu posle hapšenja! VIDEO

Podsećamo, danas je tokom Centralnog dnevnika ove kuće Abdulah Hajdarević, koji je prethodno pretio novinarima ovog medija, silom pokušao da uđe u prostorije Face TV-a. Hajdarević je uhapšen, ali je ubrzo pušten.

Hadžifejzović se u početku našalio i rekao da je maskiran da ga napadači ne bi prepoznali.

"Ja i novinari Face TV-a, godinama ssmo pod pritiskom. Šalju pretnje i, što je najgore, fizički smo napadnuti više puta. Javno nismo razgovarali o fizičkim napadima na mene i moju celu porodicu na Face TV-u. Obaveštenje, vesti i presudu ostavili smo sudskim vlastima. Nismo previše razgovarali o fizičkom napadu na mog sina, direktora Face. A direktni napadač uz pomoć i realizaciju tri grmalja iz njegovog obezbeđenja bio je Edin Šabanović, direktor Bosmala", rekao je Hadžifejzović.

Prema njegovim rečima, o tome nije javno govorio.

"Ja, moja supruga i dvoje maloletne dece smo fizički napadnuti, od strande Alena Bucala, policajca. Nema sumnje po nalogu. Tužilaštvo nikada nije dovelo slučaj do početka ili kraja. I to je bila greška. Naša tišina, naše poverenje u pravosudni sistem bili su greška, jer smo silom iz optimizma, iz želje nekako verovali da će ovaj sistem, pravosudni, ne, ipak preduzeti neki korak u zaštiti nas novinara i naših porodica", rekao je Hadžifejzović.

Rekao je da je bio na saslušanju Abdulaha Hajdarevića, kojeg je u poslednjem trenutku sprečilo obezbeđenje objekta u kojem se nalazi Face TV, da ispuni svoju nameru.

"Ta ga sigurnost nije zaustavila zbog nas, već zbog njega samog. Ja sam legalista, poštujem sudske odluke, ali imam pravo da komentarišem. Iako tužilaštvo KS ima pravo na žalbu, iako odluka suda nije konačna, ipak ću izraziti barem svoja osećanja. Ovim komentarom mogu da zakomplikujem rad tužilaštva koje je, mislim na gospođu Željku Tomić, bilo izuzetno profesionalno, kao i MUP-a KS, mislim poverenika Nusreta Selimovića, i bilo je na desetine ljudi, ali ja sam novinar i nemaju kalkulacije za profesionalce. Sudija Opštinskog suda je Jasmina Šazdovski. Danas je praktično oslobodila napadača na Faceu. Rekao bih svojevrsnu kompromisno-političku presudu. Napadač, koji je najavio, objavio i prokomentarisao napad na Fejsbuku, najavio da je to radio u ime Sebije Izetbegović, ne mora u zatvor. To je danas presuda", rekao je Hadžifejzović.

Dalje je rekao da osumnjičeni ne treba da mu prilazi.

"To je neverovatno. Sam napadač priznaje, najavljuje napad i nastavak ubilačke akcije, čeka nas ispred objekta Bosmal, ali, prema presudi suda, ne sme da nam priđe. Šta to znači? Da može da puca sa daljine veće od sto metara. Ne sme biti izbliza. Nisam ja u pitanju, kunem vas se, to smo svi mi - rekao je Hadžifejzović i dodao:

"Tužilac Željka Tomić, koja očigledno ima ljudski i profesionalni osećaj, naravno sa jasnim dokazima, izjavila je danas da se protiv Hajdarevića vodi još jedna istraga zbog sličnih i istih pretnji drugom novinaru. Taj napadač Hajdarević je već osuđen. Tužilac Tomić zatražio je zadržavanje osumnjičenog jer bi mogao da dovrši započeto krivično delo, ali je sudija Jasmina Sazdovski odlučila da jeste. Danas smo podnijeli novu krivičnu prijavu Tužilaštvu država Bosne i Hercegovine protiv jedne osobe, jer ona predstavlja ozbiljnu pretnju mom životu i životu moje porodice. Sve ovo o čemu govorim i sadržaj krivične prijave uzrok je postupanja osobe koja je danas praktično oslobođena. To je zapravo podsticaj za druge takve ljude da nesmetano odu kod novinara, svima koji ne misle kao vlada. Potpuna intimnost sada. Halal sam svoj život za ovu zemlju i halalosum davno i davno u ratu molio sam sahranu", kaže Hadžifejzović, i nastavlja:

- Ali vi koji se krećete prema meni takođe znate da ako uspete u svojoj nameri, budite sigurni da nećete biti sigurni ni posle mene. Ko dotakne moju porodicu, a ta porodica to učini, neka zna koliko sam ozbiljan. 39 mojih prijatelja, radnika, heroja RTV Bosne i Hercegovine je ubijeno, ubijeno u ratu. I više, ali statistika je prevara. To su moja braća i sestre, kao i svi koji su umrli za našu otadžbinu. Sada čekamo da nas ubiju oni koji vode ovu domovinu, a ja da to garantujem svojim imenom i prezimenom i svojim ratom, oni za ovu zemlju nisu uradili ništa, ništa.

Kurir.rs/Avaz.ba