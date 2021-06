MILORAD DODIK: Srpska da slavi svoj praznik 15. februara, kao i Srbija, Kristijana Šmita ćemo smatrati turistom bez odluke SB UN

BANJALUKA - Srpski član i predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik podržava ideju da se Dan Republike Srpske, umesto 9. januara, obeležava 15. februara, kad i Srbija slavi svoj Dan državnosti.

Dodik je za Sputnjik podsetio da u BiH navode da Republika Srpska ne može da slavi Dan republike 9. januara zato što je to verski praznk, ali je predočio da u Srpskoj ima sve više inicijativa da taj dan ostane krsna slava Republike Srpske.

Dodik je naglasio da njemu niko ne može da zabrani da toga dana ode u crkvu da učestvuje u službi i u molitvi za Republiku Srpsku, prenosi RTRS.

"Šta mislite o ideji koju čujem ovih dana, da Republika Srpska utvrdi da je 15. februar Dan Republike Srpske, na dan kada se obeležava i Dan državnosti Republike Srbije. Ja mislim da je to dobra ideja", istakao je Dodik.

Dodoa je da će o toj temi razgovarati sa partnerima u Republici Srpskoj i omogućiti da to pitanje bude rešeno.

"Ako su oni (Bošnjaci) povređeni, pa im smeta 9. januar, da li će im smetati 15. februar kada se slavi Dan državnosti Srbije? To je dan kada je podignut Prvi srpski ustanak, a i mi u Republici Srpskoj smo Srbi", poručio je Dodik.

Tužićemo visoke predstavnike, a Šmita smatrati turistom bez odluke Saveta bezbednosti

Izbor novog visokog predstavnika u BiH mora da prodje kroz Savet bezbednosti, bez toga ćemo Kristijana Šmita smatrati turistom, rekao je predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik i najavio mogućnost tužbe protiv ranijih visokih predstavnika zbog kršenja međunarodnog prava.Dodik ;je u intervjuu za Sputnjik na pitanje da li očekuje da će Šmitovo imenovanje biti izglasano u Savetu bezbednosti kazao da ne očekuje ništa od onih koji neće da čuju ništa i koji masovno krše međunarodno pravo, a to su zapadne zemlje predvodjene Amerikom i EU.

"U ovom slučaju na žalost priključila se i Nemačka koja je ranije iskazivala svoje stavove vezane za potrebu da se zatvori kancelarija visokog predstavnika, a sada je zainteresovana da to bude njen čovek. Dakle, u proceduri je predviđeno da nema imenovanja bez relevantne rezolucije Saveta bezbednosti. Sve i jedan visoki predstavnik je tako imenovan osim Kristijana Švarc Šilinga koji je samo dobio načelnu saglasnost", rekao je Dodik i dodao da je prekršen Aneks 10 koji nalaže da visokog predstavnika predlažu strane potpisnice.

On je dodao da je zaobilaženje Saveta bezbednosti (SB) kršenje tog međunarodnog sporazuma.

"Mi pokušavamo da to razumeju u Savetu bezbednosti ne samo Rusija i Kina nego i drugi. Smatramo da zbog naše uporne borbe moramo da imamo zabeleženo da smo tog i tog dana u ovoj godini pisali Savetu bezbednosti i upozorili na kršenje medjunarodnog prava", dodao je.

Bez odluke SB, Dodik je rekao da će Šmitovo imenovanje smatrati nelegitimnim.

"Narodna skupština je već i rekla da ako nema imenovanja u Savetu bezbednosti on je za nas nelegitiman i nelegalan. To je ono što pravi probleme našim partnerima u Bosni i Zapadnoj Evropi - oni bi najradije da mi klimnemo glavom", istakao je.

Dodik je naveo da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "veoma jasno rekao da Srbiji, koja je potpisnica Aneksa 10, visoki predstavnik mora da dostavi izveštaj o svom radu".

"Pošto nije dostavio do sada tražiće od ovoga sada da se dostavi izveštaj za sav period. I onda se postavlja pitanje kakav će stav o tom izveštaju zauzeti Srbija", rekao je Dodik.

On je najavio tužbu protiv ranijih visokih predstavnika i rekao da je formirana radna grupa.

"To je posao koji nije brz, koji traži vremena, strpljenja, traži angažovane ljude i moramo naći partnere. Pokušavamo sve to da uradimo ali nećemo sigurno da odustanemo. Ali to nije posao koji će se desiti za mesec-dva. Međutim, to ne zastareva, promeniće se malo i atmosfera pa ćemo tužiti", rekao je on.

