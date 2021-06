DODIK O GOVORU SVENA ALKAJA U UN: To je njegov lični čin, a Srpska će se od toga braniti dostojanstveno, odlučno i nepokolebljivo!

Milorad Dodik, srpski član i predsedavajući Predsedništva BiH, kritikovao je danas govor ambasadora BiH u UN Svena Alkalaja na sednici Saveta bezbednosti navodeći da je to bio njegov lični čin, te poručio da RS od toga treba braniti dostojanstveno, odlučno i nepokolebljivo. On je objasnio da u skladu s Poslovnikom Predsedništva, a na nivou BiH, ne može da se iznosi politički stav ukoliko on nije ulasgašen, da to ne mogu ni članovi Predsedništva, posebno ne mogu diplomate, a da je upravo to uradio Alkalaj, prenela je RTRS. Dodik je podsetio da je istup Alkalaja bio njegov isključivo individualni čin. "Alkalaj izvršava naredbe svojih nalogodavaca. To nisu zvanični stavovi BiH, ali su se čuli na sednici Saveta bezbednosti. Postavlja se pitanje šta uraditi? Treba da nastavimo sa našom politikom odlučnog branjenja Republike Srpske, suprostavljanja takvim tendencijama. A oni koji to rade najbolje rade protiv BiH i tu nema leka. Radi se o onima koji promovišu mržnju, pričaju jedno a rade drugo, promovišu umesto pomirenja političke sukobe", naglasio je Dodik. Dodik je poručio da srpski i hrvatski narod imaju gotovo identičan pogled na BiH. "Imate problem sa Bošnjacima koji hoće daleko više od svega. Sve što čine čine da bi zauzeli pozicije za predstojeće izbore", rekao je Dodik i dodao da misli da nisu ni oni problem, koliko njihovi sponzori, Amerika i EU, koje su spremne zbog jedne izjave predstavnika srpskog ili hrvatskog naroda da uvode sankcije. Ambasador i stalni predstavnik BiH pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku Sven Alkalaj izjavio je sinoć na sednici SB koja je bila posvećena radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu da je izricanjem presude Ratku Mladiću zatvoreno jedno od najgorih poglavlja u ljudskoj istoriji. On je kazao da je time Mladić konačno osuđen za genocid i druge ratne zločine. "I dalje postoje oni koji veličaju te zločine iako su oni osuđeni. Današnja presuda ilustruje da napori za revidiranje istorije neće uspeti. Umreće u sramoti. Pravda je pobedila i zato je BIH zahvalna Mehanizmu", rekao je Alkalaj.

Kurir.rs/Tanjug