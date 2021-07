MILANOVIĆ U MOSTARU: Za BiH nema interesa u EU, postala je predzadnja rupa na svirali! Merkelova nema pojma o stvarima u BiH!

"Nije ispravno i pošteno da se Hrvatima biraju politički predstavnici", rekao je Milanović koji je danas održao predavanje na Univerzitetu u Mostaru.

Dodao je da Hrvatska ima itekakav interes u BiH, jer je to susedna zemlja u kojoj živi pola miliona Hrvata, ali i stotinu hiljada pripadnika ostalih naroda koji imaju hrvatsko državljanstvo.

"Ne dolazim ovde da bi se uplitao u unutrašnje stvari BiH. To je jeftina podmetaljka. Dolazim da ukažem na to da Hrvati u BiH ne mogu izabrati svog člana Predsedništva, a to bi trebalo da bude osnova bilo kakvog dogovora o zajedničkom životu", istakao je Milanović.

Prema njegovim rečima, u Hrvatskoj postoji sistem zaštite nacionalnih manjina kakav nema niko u Evropi.

"Hrvatska je u tom smislu standard iznad. Ali za predstavnike nacionalnih manjina mogu glasati samo pripadnici te manjinske grupe", kazao je Milanović. Dalje je naveo da kao hrvatski predsednik "nema izbora, već da se 'gura' po NATO-u i Briselu".

"Problem je što za BiH u Evropi nema nikakvog interesa, postala je predzadnja rupa na svirali i kad nema mačaka koje riču, miševi kolo vode. Nemačka kancelarka (Angela Merkel) o stvarima u BiH nema pojma. Ona ne zna ko je Dodik, ko je treći član Predsedništva BiH", rekao je Milanović.

Obraćanje na Univerzitetu u Mostaru je završio porukom da je "njihovo strpljenje veliko, ali nije bezgranično, kao i da u ovome niko ne treba da prepozna trunku pretnje".

"Kada vam kažu da ste nacionalista, pozovite se na mene, ja sam do juče bio 'crveni Zoka', a sada sam nacionalista po njihovim pričama", zaključio je Milanović.

Kurir.rs / Beta, Foto: Youtube prtscr / RTV Herceg-Bosne