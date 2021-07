REPUBLIKA SRPSKA SPREMA POLITIČKI ODGOVOR NA INCKOV ZAKON Dodik: Jedini izlaz je da se dogovorimo!

"Izlaz je da se dogovorimo, ako nema dogovora biće blokade BiH, ona je zemlja na silu, po mnogim kvalifikacijama nemoguća zemlja...sve međunarodne operacije nisu dale pravo da BiH može da funkcioniše", rekao je Dodik za Tanjug.

Dodik kaže da se protiv nasilja međunarodne zajednice u BiH treba boriti poltičkim sredstvima.

Borba političkim sredstvima, kako pojašnjava, znači održati Narodnu skupštinu i odbaciti svako nametnuto resenje i ovo i sva druga koje je bilo značajno.

Prema njegovim rečima, politički odgovor podrazuemva da se ne odlazi u institucije na nivou BiH i da se ne daje saglasnost za bilo kakvu odluku dok se pitanje ne razreši.

Naglašava da međunarodni predstavnik nema ovlašćenja nijednim aktom da nameće odluku o progalšenju zakona i da je još veći apsurd to što Incko kaže da "Zakon stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja na sajtu OHR", a što je prema Dodikovim rečima, nemoguće bilo gde na svetu.

"Sitaucija se može rešiti odlukom institucija na nivou BIH, Parlamenta, Saveta misnitara, Predsedništva, dogovorom koji se može postići, ali Bošnjaci i Muslimani žele da to ostane, oni su lobirali za to, Incko je bio samo sa njima, bio i pio njihove kafe, to je rezultat toga", kaže Dodik.

On rešenje vidi u odbacivanju Inckovog Zakona i naglašava da to treba učiniti kroz zakodonodavne institucije, onako kao je predviđeno Ustavom.

"Primarno smo priotv namentanja i činjenice da se pokušava nametnuti navodna zabrana negiranja genocida koji se nije desio", rekao je Dodik i podsetio da postoje naučnici, instituti koji o tome govore.

Dodik je dodao da sada Incko za koga je, kako je naveo, ''poznato da je sin oficira Gestapoa iz vremena Drugog svetskog rata'', pokušava da Srbima nametne kvalifikaciju koja ne postoji.

Na komentar da se Incko poziva na Bonska ovlašćenja Dodik kaže da je to blefiranje međunarodne zajednice koje traje 25 godina i protiv čega se lično bori.

Podsetio je i da je bivši visoki predstavnik iz vremena donošenja Bonskih ovlašćenja rekao da je to protiv Dejtonskog sporazuima i blef međnarodne zajednice.

Kurir.rs/Tanjug