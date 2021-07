MIZERNI BILANS VLADAVINE VALNETINA INCKA: Za platu od 25.000 evra, za 12 godina doneo svega 82 odluke, uglavnom protiv Srba!

Prema podacima sa zvaničnog sajta OHR-a, prvu odluku doneo je mesec dana nakon preuzimanja funkcije ili preciznije 24. aprila 2009. godine. Radi se o Odluci o ukidanju naloga o oduzimanju putnih isprava određenim licima koji je doneo njegov prethodnik Miroslav Lajčak 10. jula 2007. godine i na osnovu koga su određenim licima oduzete putne isprave i zabranjeno putovanje izvan BiH.

Interesantno je da na sajtu OHR-a nema imena lica kojima su oduzete putne isprave, kao i da Lajčakova odluka na sajtu stoji samo na engleskom jeziku. Iako bi se na osnovu te prve Inckove odluke reklo da će on biti posvećen ispravljanju nepravde svojih prethodnika i poštovanju ljudskih prava, već sledeća njegova odluka od 6. juna 2009. godine pokazala je potpuno suprotno. Incko je toga datuma doneo odluku kojom je Radislava Jovičića, kasnijeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, smenio sa njegovog tadašnjeg položaja u Agenciji za istrage i zaštitu BiH.

Samo 14 dana posle te odluke Incko je svoj nedemokratski i antisrpski kapacitet pokazao odlukom kojom je poništio zaključke Narodne skupštine RS od 14. maja te godine u vezi sa Informacijom o efektima prenosa ustavnih ovlašćenja sa Republike Srpske na BiH, prenosi Glas Srpske.

Radislav Jovičić, koji je danas potpredsednik DNS-a, kaže da nametanja bilo koje vrste i od bilo koga nikada nikome nisu donela ništa dobro.

"Žao mi je što u 21. veku narodi i politike u BiH i dalje žive u zabludi da neko drugi treba da rešava njihove probleme. Žao mi je što nemamo izgrađene institucije koje će se baviti svim onim čime se bavio, bavi i čime će se baviti visoki predstavnik u BiH", kaže Jovičić.

On ističe da nikakve odluke bilo kog visokog ili nekog drugog međunarodnog predstavnika neće doprineti pomirenju u BiH.

"Naprotiv, takve odluke mogu da doprinesu samo još dubljem razdoru i nepoverenju. Zato smatra da ne samo da nije više krajnje vreme, već se bojim da je ono podavno isteklo, da se urazumimo i izgradimo stabilne, jake i profesionalne institucije i uzmemo sudbinu u svoje ruke", kaže Jovičić.

Posle odluke o ukidanju zaključaka NSRS Incko je u avgustu 2009. godine ponovo pokazao “samilost” i ukinuo je zabranu delovanja bivšem predsedniku SDS-a Draganu Kaliniću i još nekim funkcionerima te stranke, a 12. septembra iste godine doneo je i odluku o osnivanju OHR-ovog Tima za popis imovine. O preciznim dometima i efektima rada tog tima niko ne zna ništa da kaže, a kada je reč o imovini, Incko je početkom 2011. godine doneo još jednu spornu odluku, a to je nalog o obustavljanju primene zakona o državnoj imovini RS. Do avgusta 2014. godine šef OHR-a u ostavci povremeno je donosio odluke o ukidanju mera zabrane javnim i političkim funkcionerima, a 19. avgusta 2014. godine doneo je odluku kojom su ukinute mere zabrane za preostalih 28 funkcionera. Od tada je bio u stanju strogog mirovanja i nije doneo nijednu odluku do 23. jula ove godine, kada je udario pečat na 12 i po godina svog mandata donošenjem sporne odluke o dopunama Krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida.

Prema nezvaničnim informacijama, plata šefa OHR-a u proteklom periodu iznosila je oko 25.000 evra pa nije teško izračunati koliko je Austrijanac naplatio tutorstvo u BiH.

Jedan od zaključaka Narodne skupštine RS koje je Valentin Incko poništio svojom odlukom od 20. juna 2009. godine glasi: "Narodna skupština ocenjuje da način prenosa nadležnosti putem dugogodišnje prakse nametanja rešenja odlukama visokog predstavnika nije dao opšte pozitivne rezultate, niti ispunio očekivanja u pogledu racionalnosti i efikasnosti, ni izgradnje demokratskih institucija, na bazi iskrene volje, domaće potrebe i interesa.

Pored toga, jedan od zaključaka je i “Narodna skupština traži od visokog predstavnika da se odmah odrekne korišćenja navodnog ovlašćenja za nametanje zakona i smjenu predstavnika (tzv. “bonskih ovlašćenja”) kao nedemokratskog i prevaziđenog metoda upravljanja BiH.

