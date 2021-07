SAVETNIK ŽELJKE CVIJANOVIĆ: Inckov zakon je najveći udarac Republici Srpskoj od kraja rata! Srbi imaju pravo na svoj odgovor

Srđan Perišić, savetnik predsednice RS Željke Cvijanović, ocenio je da je odlazeći visoki predstavnik Valentin Incko nametanjem zakona o kažnjavanju negiranja genocida zadao najveću udarac RS od završetka rata i poručio Bošnjacima da ne računaju na to da će se jedinstvo srpskih partija istopiti u borbi protiv nametanja zakona.

"RS ne može to da privhati i zato je postignuto jedinstvo svih parlamentarnih stranka, a građani su to jedinstvo očekivali i od pozicije i od opozicje. To može biti jedini kvalitetan i instituconalni odgovor takvom nametanju zakona", naglasio je Perišić za Tanjug.

On je istakao da Srbi nisu izazvali krizu i da imaju pravo na svoj odogovor.

RS je, dodao je, pokazala jedinstvo, a u petak se očekuje sednica Narodne skupštine RS i donošenje dva kontrazakona.

Prvi se, kako je rekao, tiče krivičnog zakona u koji će se uneti izmene, koje, prema njegovim saznanjima, znače da će svako ko bude govorio da je RS genocidna ići u zatvor.

Drugi zakon koji bi trebalo da bude usvojen u petak predviđaće da Inckov nametnuti zakon ne važi na teritoriji RS, dodao je Perišić.

Prema njegovim rečima, bošnjačka politička elita iz Sarajevu računa na srpsko nejedinstvo, da će u roku od 40 dana Srbi popustiti, da će se jedinstvo istopiti i da će Inckov zakon ostati.

Jučerašnje jedinstvo je ravno onom postignutom 1992. godine kada je formirana RS, poručio je Perišić Bošnjacima u Sarajevu, koji, kako je dodao, računaju i na pritiske Zapda.

Kako kaže, Incko je tehničko lice koje je potpisalo, ali iza odluke stoji Zapad, pored ostalih Vašington i London.

Dodao je da je takva odluka bila očekivana i da je sve počelo nametanjem deklaracija i rezolucija u Crnoj Gori, pa na Kosovu, a očekuje se i u Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji.

