MILORAD DODIK: Srpska se neće povući ni pedalj! Izlazak BiH iz krize moguć ako se Inckova odkluka stavi van snage!

Dodik je za Novosti potvrdio da se Republika Srpska neće povući ni za pedalj u ovoj političkoj borbi.

"Raduju me pojačana svest i odgovornost svih političkih faktora u RS. Jedinstveno smo nastupili što je funkcionalno i korisno za sve građane. Ovo nije ničija pojedinačna politička borba. Ovo je borba svih nas. Ukoliko nas ovde slome i patosiraju, Republika Srpska nema budućnosti. Aktuelna situacija u BiH može trajati danima, mesecima, godinama. Predstavnici RS neće odlučivati u zajedničkim institucijama BiH sve dok se ova odluka ne povuče", upozorio je Dodik.

On je potvrdio da neće prisustvovati prijemu povod dolaska i predstavljanja novog visokog predstavnika u BiH, Nemca Kristijana Šmita, rekavši da će se "Šmit predstaviti onima za koje jeste visoki predstavnik".

foto: Youtube prtscr / ATV

"Za nas on to nije i meni se ne treba predstavljati. Ako budem negde u nekoj neformalnoj situaciji i sretnem ga, sigurno ću mu reći šta mislim o njegovom dolasku u BiH. Vidim da se on ovde rasipa nekim optimizmom i pokušava da nametne neku agendu. Ono što Šmit najavljuje, nije nikada ni bila uloga visokog predstavnika u BiH. Pa, kakve veze ima visoki predstavnik sa pitanjem izbornog zakona, ili da se bavi pitanjima o načinu odlučivanja, ili ustavnim pozicijama", upitao je Dodik.

Na pitanje strahuje li od hapšenja kada bude išao u Sarajevo u predsedništvo, zbog izrečenih stavova o Srebrenici, Milorad Dodik je odgovorio da nije zaplašen hapšenjem.

"Ja sam od početka tražio da me čuva policija Republike Srpske, a ne da me štite oni koji bi me hapsili. Ići ću u Sarajevo u Predsedništvo BiH jer ima situacija kada Komšić može da zakaže sednicu i ako ja nisam tu fizički prisutan i on u drugom krugu može da izglasava neke odluke, koje nisu u vezi sa vojnim pitanjima. Nekada će biti potrebno moje fizičko prisustvo na sednici da bi potegao neko pitanje od vitalnog nacionalnog interesa i stvari prebacio u nadležnost NSRS", objasnio je Dodik.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Youtube prtscr / RTRS