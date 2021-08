MILORAD DODIK: Ne idem u Sarajevo – Šmit nema legitimitet, a Republika Srpska neće sprovoditi njegove odluke

"Republika Srpska neće sprovoditi njegove odluke", poručio je Dodik i upitao Šmita na osnovu čega je imenovan za visokog predstavnika u BiH.

"Recite mi na osnovu čega ste postavljeni? Na osnovu čega ste ovdje došli? Koji je dokument predvidio način na koji ćete biti visoki predstavnik? Imate li ijednu uzansu koja govori o tome da je poštovano međunarodno pravo? Niste poštovali Dejtonski sporazum, odnosno Aneks 10 u kojem jedino postoji viski predstavnik, a ne postoji i Ustavu, ni u Opštem okvirnom sporazumu. Nigde se ne pominje, već samo u Aneksu 10 kao visoki predstavnik", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je sve mimo toga "blefiranje, podvala i nezakonito ponašanje koje mogu sebi da priušte veliki, moćni, arogantni i bezobrazni, ali mi koji smo mali moramo podosta da trpimo", prenosi RTS.

"To može da ima i pokušaje i ubjeđivanje da treba možda da izdržimo i sačekamo neka druga vremena kako bi konačno uvažili ono što smo postigli na međunarodnom planu a to je da smo ravnopravan entitet ravnopravnih konstitutivnih naroda... Međunarodna zajednica sve što čini laže i bori se za koncept BiH koji jedino podržavaju Bošnjaci, s namjerom da se isele i Hrvati i Srbi. Sa Hrvatima i uspjevaju, ali Srbi ostaju značajan faktor i to im postaje problem", naglasio je Dodik.

Na svečanosti koju Šmit organizuje večeras u Sarajevu neće biti predstavnika institucija i partija iz Republike Srpske. Najavili su da zbog nelegitimnog izbora, sa Šmitom neće sarađivati, niti će prisustvovati prijemu.

Novi visoki predstavnik Kristijan Šmit je, nakon zvaničnog preuzimanja dužnosti, zahvalio svom prethodniku Valentinu Incku i na tome što je zakonski zabranio negiranje genocida.

Dosadašnji visoki predstavnik Valentin Incko podneo je ostavku krajem maja, kada je na tu funkciju, odlukom ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira u BiH imenovan Kristijan Šmit. Rusija se nije saglasila sa tom odlukom.

