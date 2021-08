LETEĆI HEROJI REPUBLIKE SRPSKE: Helikopterski servis je pored gašenja požara danas imao i nekoliko medicinskih transporta VIDEO

Prvo je jutros oko 10 časova izvršen vazdušni medicinski transport porodilje sa bebom iz Banjaluke za Trebinje, a potom i jedan transport životno ugroženog muškarca (31) iz Podgorice za Univerzitetsko klinički centar Banjaluka.

Reči hvale direktoru Helikopterskog servisa Srpske Bobanu Kusturiću i svim članovima tima, uputio je i brat Banjalučanina, čiji je transport jedino bio moguć ovim putem.

"Sve je bilo na visokom nivou. Broj Helikopterskog servisa sam našao na internetu. Bio sam u komunikaciji sa gospođom Vesnom ona mi je odmah dala instrukcije na koji način se može pokrenuti usluga Helikopterskog servisa. Brinuli smo, moj brat je mlad momak, 1990. godište. Ali usluga servisa bila je nestvarna. Sve je išlo, narodski rečeno, glat. Ljudi su toliko predani bili, imali su toliku želju da to urade. Sa gospodinom Kusturićem sam bio u komunikaciji, tako su bili posvećeni i predani. Riješili su sve za veoma kratak rok i sve je prošlo u najboljem redu. Ni u jednom trenutku nisam sumnjao u Helikopterski servis. Prijatno me iznenadila ta želja da se to riješi. Muka je bila, bolest je, ali oni su bili na visini zadatka. To je bio jedini način transporta, hvala im", rekao je za ATV Veljko Tegeltija.

Iz Udruženja "Bebe" Trebinje, poručuju da Helikopterski servis treba da bude ponos Srpske, i da moraju da cene ono što imaju.

"Sve pohvale za Helikopterski servis. Treba da bude na ponos svih nas, cijele Republike i okruženja. Ovo što mi imamo, to nema niko u okruženju. Nije to samo danas transport porodilje i bebe, to traje godinama, uvijek su nam dostupni i na svaki naš poziv su reagovali. Zahvaljujući Helikopterskom servisu Srpske, mi nemamo prepreka. Ti divni momci su tu za nas kada god treba. Ja sam ponosna na ne heroje, nego superheroje. Mi ih u Udruženju zovemo rode. Bila sam na heliodromu, gdje gledam kako u sekundi spasavaju četiri života. Pored toga, svaki dan spasavaju mnoge kuće i živote od poraza. Ne znam kako da se zahvalim tim momcima. Uvijek je čast pričati o tim momcima", kazala je za ATV Snežana Misita, predsednik Udruženja.

Nakon navednih transporta, izvršen je i treći.

Podsećamo, pripadnici Helikopterskog servisa u ranim jutarnjim časovima nastavili su gašenje požara iz vazduha u rejonu sela Brani Do, opština Bileća.

Kurir.rs/ATV