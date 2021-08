DODIK: Na sastanak sa Erdoganom sam išao da iznesem stavove Srpske i ukažem na aroganciju u Sarajevu!

Dodik je kritike opozicije ocenio "besmislenim i promašenim", jer je, kako je naveo, u Sarajevo išao kako bi pokušao da razgovara o "aroganciji i ignoranciji koja tamo postoji prema Republici Srpskoj".

"U Sarajevu postoji arogancija i ignorancija prema nama i to je definitivno jasno. Moj pokušaj da kažem da moramo da razgovaramo o tome, videli ste na samoj konferenciji za štampu, a vidim da to potvrđuju i neke od vođa opozicije, koji kažu da nam ne trebaju novi dogovori", kazao je on za banjalučku Alternativnu televiziju.

Prema njegovim rečima, u uslovima kada postoji "potpuno oskrnavljen Dejtonski sporazum, odnosno promenjen je Ustav BiH, a oni (opozicija) kažu da nam ne treba novi dogovor, znači da pristaju da im se to nameće".

"Mislim da treba ostati pri kursu koji smo utvrdili, a to je da jasno iznosimo svoje stavove i da ti stavovi budu potpuno jasni drugoj strani i jasni našem narodu. Mislim da je svako juče mogao da vidi da sam snažno branio našu poziciju", rekao je Dodik.

Dodao je da je u Sarajevu "izneo stav da ne postoji Visoki predstavnik u BiH i da mi je žao što je Turska kao zemlja, koja je članica Saveta za primenu mira u BiH (PIK), pristala da se imenovanje novog Visokog predstavnika ne dovede u pitanje".

"Naravno da sam izneo stav da smo protiv nametanja bilo kakvog zakonskog rešenja. Njima su primarni prigovori, a nikako da kažu nešto kvalitetno", kazao je Dodik.

Govoreći o sastanku sa turskim predsednikom, Dodik je kazao smatra da je Erdogan "veliki lider, državnik, važne i velike zemlje".

"Čovek, koji sa te pozicije ima uravnoteženiji i objektivniji pristup, mada nikada ne treba smetnuti s uma da, u političkom smislu, u krajnjoj nekoj instanci on će uvek podržati Bošnjake", ocenio je Dodik.

Dodao je da zato i treba s njim graditi odnose razumevanja, u kojima se može obezbediti da se preko njega može relaksirati situacija u BiH.

"To je bio jedan od razloga zašto sam i odlučio da na taj način razgovaramo, jer je bila tema unutrašnje prilike", kazao je Dodik.

