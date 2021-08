MILANOVIĆ OČITAO LEKCIJU KOMŠIĆU I PODRŽAO DODIKA: Možemo misliti šta hoćemo ali nećete slomiti Republiku Srpsku

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je u Splitu izjavio da Dejtonski sporazum nije propao ali se krši, te da on nije za novi Dejton već pridržavanje onog što je "zapisano".

U komentaru predloga Milorada Dodika da predsednici Srbije, Hrvatske i Turske učestvuju u preogovorima kojim bi se stvorio novi politički dogovor, Milanović je rekao da Dejton nije propao.

"Dejtonski sporazum nije propao, krši se. Mislim da su namere da se pridržavao Dejtona. Ja ne verujem da je to realna inicijativa, potrebno je da je svi prihvate. Čim neko kaže da ste zločinac, ja to ne mogu promeniti. To je laž i loše za naše odnose", rekao je Milanović.

Dodao je da protivljenje Kine i Rusije imenovanju Kristijana Šmita za visokog predstavnika u Bosni, može da "otupi" međunarodne napore u BiH.

"Postoji Dejton i 'paradejton' koji se pretvara u vrstu paradentoze jer nije usvojen na isti način. Davala su se velika ovlašćenja pojedincima, konkretno Visokom predstavniku. To se sve pokušava perpetuirati, međutim ušlo se u sukobe. Ja kad sam insistirao da se u završnoj izjavi NATO samita spomene Dejtonski sporazum, s druge strane je bila ideja da se ne spominje Dejton, nego relevantni međunarodni ugovori, u tom grmu leži zec. Kad kažete tako nešto neodređeno, tu se da uklopiti svašta. Vi nećete slomiti Republiku Srpsku, možemo misliti šta god hoćemo, ne možemo osuditi ceo narod, to je realnost. Nikakvi relevantni međunarodni ugovori, nego Dejton", rekao je Milanović.

Takođe je naveo da je obezvređena osoba koja je trebalo da bude Visoki predstavnik i da trenutno imamo pat poziciju.

"S druge strane, ova dvojica iz Predsedništva govore da je Hrvatska zločinačka država, toliko godina nakon rata. Kakav je to zalog, kako možeš normalno živeti s takvim ljudima", rekao je Milanović.

