BAKIR IZETBEGOVIĆ Poštovao bi Srpsku pravoslavnu crkvu, kada bi ona popravljala svoj narod, suprotstavljala se zlu i zlikovcima!

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je da bi poštovao Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) kada bi ona, kako je naveo, popravljala svoj narod.

Komentarišući izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je povodom nedavnih dešavanja u Crnoj Gori rekao da je lider SDA nekompentan da govori o pravoslavlju, Izetbegović je da rekao da "poštuje sve vernike i ljude koji se boje boga", te da bi "poštovao i Srpsku pravoslavnu crkvu kada bi ona popravljala svoj narod".

"Poštovao bih i SPC kada bi ona popravljala svoj narod, što je uloga svih verskih zajednica, služila bogu i dobru, a suprotstavljala se zlu i zlikovcima. Nažalost, sve vreme rata čelni ljudi SPC-a su zatvarali oči pred užasnim zločinima i davali podršku Mladiću, Šešelju i Arkanu…", kazao je on u intervjuu za sarajevski portal Klix.

Izetbegović je izneo teške optužbe na račun pokojnog mitropolita crnogorskog Amfilohija, navodeći da je on muslimane nazivao "lažnim ljudima", kao i na njegovog naslednika Joanikija, koji, kako je kazao, Crnogorce naziva "pečurkama koje će nestati".

foto: Youtube prtscr / BHRT

Govoreći o svjoj nedavnoj izjavi da je "jedan od najvećih problema velikosrpski nacionalizam, koji traje 170 godina i da samo mijenja oblik i intenzitet", Izetbegović je rekao da "vremenima kriza, ratova i bezvlašća velikosrpski nacionalizam ubija, ruši i proteruje sve što nije srpsko".

"U vremenima mira on pokušava da dominira, da provodi aparthejd i da vlada nad drugima. To stanje živimo sada – politički lideri Srba smatraju da imaju pravo na dominaciju", kazao je on.

Prema njegovim rečima, srpski lideri smatraju da u državnim institucijama RS "imaju pravo zaposliti samo Srbe, da imaju pravo uvesti pravoslavne slave tim institucijama i školama, da imaju pravo bošnjačkoj deci zabraniti ustavom zagarantovano pravo na bosanski jezik, da imaju pravo u Beogradu štampati knjige za decu u RS iz kojih će i mali Bošnjaci i Hrvati učiti 'srpske istine', da imaju pravo slaviti ratne zločince, davati im utočište u Srbiji, negirati genocid, suprotstavljati se odlukama Haškog tribunala i Ustavnog suda BiH.." "Jedini odgovor na to je uporna gradnja snažne države, koja garantuje vladavinu zakona i jednakost ljudi, države koja je uvezana u moderne asocijacije poput Evropske unije i NATO saveza", naveo je lider SDA.

Kurir.rs/Beta