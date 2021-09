FAJRONT ZA IZETBEGOVIĆA I ČOVIĆA? Mediji u BiH nezvanično prenose novu odluku visokog predstavnika o članovima predsedništva BiH!

Portal navodi da se novi visoki predstavnik odlučio na tu odluku nakon što je video da od izmena Izbornog zakona neće biti ništa. Međutim, iako se pomenuti portal poziva na izvore, sam Kristjian Šmit rekao je da je Izborni zakon stvar dogovora političara u BiH i da je za rešavanje svih problema potrebno da političari ostanu za istim stolom.

Šmit je u intervjuu za državnu televiziju istakao da se, iako teško, mora sesti za sto i pronaći zajedničko rešenje, jer je to uloga politike.

"Evropska unija i međunarodna zajednica rado će pomoći, ali odgovornost za ovo snose izabrani predstavnici različitih stranaka i naroda u BiH", rekao je Šmit, ističući da OHR nema nameru da nameće rešenja. S druge strane, ova odluka bi se mogla odnositi i na Dragana Čovića, koji je nakon sednice predsedništva HDZ -a i HNS -a održane u sredu u Mostaru rekao da očekuje sastanke s visokim zvaničnicima američke administracije krajem septembra, a EU bi mogla postići kompromis između tri strane u BiH o izbornoj reformi.

"Radili smo zajedno sa predstavnicima OHR -a, OSCE -a, SAD -a i evropske administracije. Moramo da sprovedemo u delo ono što smo se dogovorili. Oni će nas dovesti do stola, iako je to naša konačna odluka i za Izborni zakon i za Ustav. To mora biti kompromis između svih nas", rekao je Čović novinarima i dodao da je u poslednjih mjesec dana na svim nivoima održano desetak sastanaka vezanih za Izborni zakon. "Posljednjih dana septembra dolaze evropski zvaničnici i mislim da je posao završen. To je moje uverenje. Dali smo kvalitetan predlog Izbornog zakona ”, rekao je Čović, koji, ako je verovati izvorima tuzlanskog portala, možda više neće moći ući u Predsedništvo.

Čović je, međutim, dva puta biran, ali je odležao samo "mandat i po". Dva puta je biran u Predsjedništvo BiH, ali nije završio jedan mandat jer ga je zamenio Pedi Ešdaun, tadašnji visoki predstavnik.

Kurir.rs/Bljesak.info