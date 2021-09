DODIK O RAZGOVORU SA ESKOBAROM: Rekao sam mu da ako bude pretio nećemo više razgovarati! Bilo je i teških reči!

"Rekao sam mu da poslednja odluka o dolasku Visokog predstavnika nije pravna, već da je politička odluka. Sama tvrdnja Eskobara da se nigde ne traži da Savet bezbednosti imenuje Visokog predstavnika je provođenje sile", kazao je Dodik novinarima.

Komentarišući Eskobarovo upozorenje da će pretnje otcepljenjem samo dovesti do ekonomske izolacije Republike Srpske, srpski član Predsedništva BiH je kazao da "Republika Srpska o otcepljenju govori kao o rešenju koje će se samo nametnuti jer BiH nije funkcionalna".

Dodik je ocenio da je u Eskobarovom govoru bilo pretećeg tona.

"Rekao sam da, ako nastavi da preti, nećemo razgovarati, a on je rekao da to nije pretnja već činjenica. Znam ja njega odavno, ali sigurno se i on promenio", naveo je on.

Dodik je istakao da poručuje Eskobaru da "nasilje koje je vršila njegova administracija više nije moguće".

"Deplasirano je meni pretiti sankcijama, kada mi je njegova zemlja već uvela sankcije. Čak se osećam udobno. Razgovor mislim da ni za mene ni za njega nije bio lak. Bilo je tu i teških reči", naglasio je srpski član Predsedništva.

Dodik se danas sastao sa Eskobarom, navodeći da je taj susret inicirao američki diplomata.

Dodao je da je razgovarano i o "Otvorenom Balkanu".

Specijalni izaslanik američkog predsednika za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je da su pretnje srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika otcepljenjem Republike Srpske od BiH za SAD antidejtonske i da gradjanima tog bh. entiteta ne nude ništa dugo osim izolacije i "ekonomskog očaja".

Ovo je ranije danas objavljeno na Tviter nalogu američke ambasade u BiH.

Još je navedeno da je Eskobar ponovio snažnu predanost SAD-a suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH kao jedne zemlje, u kojoj su i entiteti Republika Srpska i Federacija BiH i Brčko distrikt prosperitetniji i bezbedniji kada se lideri bore protiv korupcije, jačaju integritet, pravičnost izbora u BiH i kreću napred u reforme koje donose ekonomski oporavak.

Kurir.rs / Beta, Foto: AP /Laszlo Balogh