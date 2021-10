DODIK NEĆE DA RADI PO DIKTATU STRANACA: Pravi vojsku RS, vraća srpsku policiju na granice i ukida sve zakone visokog predstavnika

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik odlučio je da ojača Republiku Srpsku (RS), i to formiranjem vojske, vraćanjem policije RS na granice, ali i zabranom rada Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) na teritoriji Srpske. Uz to, najavljuje i ukidanje svih zakona donetih na insistiranje visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH – institucije koju Dodik trenutno ne priznaje.

Naime, Dodik je ovih dana najavio da će krajem oktobra ili najkasnije u prvoj nedelji novembra Skupštini RS biti dostavljeni brojni predlozi zakona, među kojima i povlačenje saglasnosti o zajedničkoj vojsci, kao i zabrana rada SIPA i obaveštajnih agencija na teritoriji RS. On je rekao i da će biti predloženo i povlačenje zakona o tužilaštvu BIH, indirektnim porezima, povratak policije RS na granice, kao i odbacivanje svih zakona koje su visoki predstavnici međunarodne zajednice donosili do sada i ukidanje rešenja da postoji Veće naroda u Skupštini RS.

- To je obiman zahtev, koji će izazvati reakcije, ali mi smo spremni, iako znamo da ćemo imati posledice. Mi nećemo uraditi ništa što nije u skladu sa Ustavom BiH - istakao je Dodik juče u Beogradu na tribini „Sloboda i samostalnost RS“.

Dodik ističe da RS ima pravo da formira svoju vojsku i po Ustavu BiH i Dejtonskom sporazumu. Poručuje i da RS neće dozvoliti ni promenu Ustava BiH, koji je Republici Srpskoj dao državnost, a sada želi da joj se ukine politički i teritorijalni suverenitet.

Prema njegovom mišljenju, sama reč BiH je sinonim za krizu, koja je stalna, nikad ne prestaje, a „manifestuje se kroz različite periode“.

Kako je naglasio, „BiH je projekat Sjedinjenih Država“, koje su želele da naprave zemlju koja će da promoviše „američki duh“, bez obzira na naciju i da zanemari istoriju, „da smanje uticaj Srba i pravoslavaca na ovim prostorima“.

- Pojavi se Eskobar i preti sankcijama. I šta – mi treba da ćutimo? To je nemoguće - poručio je Dodik, ocenjujući da je „moralno skliznuće“ išlo dotle da se pojedinim političarima iz RS preti, a i da je to rađeno i njemu lično, „najmanje 10 puta, od zamenika američkog državnog sekretara do raznih službenika“.

Kurir.rs