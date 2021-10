DODIK: Duh Dejtona je oživeo! Imali smo već svoju Agenciju za lekove ali se to promenilo zbog obećanja ulaska u EU!

"Važno je da smo usvojili zakon. Moram da kažem da to nije ništa novo, mi smo imali svoju agenciju. To je nešto što smo već probali i videli da je dobro, ali zbog pritisaka, obećanja za ulazak u EU se to promenilo", rekao je Dodik novinarima, nakon što je parlament RS danas usvoji taj zakon.

Najavio je da će do 28. oktobra biti pripremljena sva potrebna dokumentacija.

foto: Youtube prtscr / RTRS

Komentarišući upozorenja Visokog predstavnika u BiH Kristjana Šmita da se na taj način ozbiljno ugožavaju i osporavaju nadležnosti Agencije za lekove BiH, koja je jedina ovlašćena da reguiše nabavku lekova i medicinske opreme u BiH, Dodik je kazao da za njega Visoki predstavnik u BiH ne postoji.

"Ovaj što se zove Šmit je počeo da piše neka saopštenja. Ovo ne postoji… Da ima pravde i odgovornosti neko bi već proterao čoveka odavde, jer se lažno predstavlja", kazao je Dodik.

Dodao je da je "duh Dejtona oživeo", naglašavajući da neće popustiti u nameri da se Republici Srpskoj vrate njene nadležnosti, a da će istovremeno nastaviti da se bori za mir.

"Bićemo odlučni, nastavćemo ono što činimo. RS nema nameru da s bilo kakvim bezbednosnim snagama ulazi u Federaciju BiH ili bilo gde. Nastavljamo se boriti za mir, ekonomiju", naveo je Dodik.

