JA SVOJ POSAO RADIM POŠTENO I POMAŽEM MIGRANTIMA: Trgovac ljudima iz Bosne objašnjava kako funkcioniše njegov biznis

To je neka vrsta štafete dok se migranti prebacuju iz jedne grupe krijumčara na drugu dok se probijaju kroz Balkan, rekao je Raša tudeju krijumlar koji sebe naziva Maks.

On je rekao da njegov tim pokupi ljude koji prelaze iz Srbije, u blizini bosanskog grada Bijeljine, i pomaže im da pređu oko 340 kilometara i stignu do grada Cazina na granici sa Hrvatskom, koja je članica EU.

Grupe, koje se sastoje od pet do 20 tražilaca azila, prebacuju se "noću kroz neke šumovite oblasti", rekao je Maks.

Migranti u Bosnu i Hercegovinu stižu "preko Srbije i malim ili velikim čamcima u koje su se ušunjali. Putovali su ponekad i kamionima – zavuku se ispod kamiona. To je težak put", rekao je Maks.

On insistira na tome da njegov tim radi svoj posao "pošteno" i da uvek odvode ljude do planiranih destinacija, ali kaže da za slučajeve kada su drugi trgovci ljudima maltretirali migrante, "prevarili ih, krali od njih, ostavljali ih pored puta".

Za migrante je ova ruta duž jadranske obale i dalje "lakša" od pokušaja da dođu do EU preko Bugarske na Crnom moru, insistira on.

"Iz Turske se transportuju u Bugarsku. Kako je Bugarska u EU, ako ih tamo uhvate, vraćaju ih (u Tursku), jer ne postoje zakoni o azilu koji im dozvoljavaju da tamo ostanu", rekao je on.

Dok migranti prelaze u EU u Hrvatskoj, njihov krajnji cilj je Nemačka, rekao je krijumčar. Kada stignu tamo, "stvar je gotova" – smeštaju ih u centre za azil i na kraju dobijaju boravišne dozvole. Ljudi samo "bacaju svoje lične karte kako ne bi mogli da budu deportovani, jer nemačke vlasti ne znaju odakle dolaze“, objasnio je on.

Maks je rekao da je prevozio "sve vrste migranata – iz Alžira, Tunisa, Egipta“ tokom poslednjih nekoliko godina. Na pitanje da li je zabrinut da bi među njima moglo biti kriminalaca koji žele da izvrše napade u Evropi, odgovorio je: "Ne možemo znati ko je ko; kada ih pogledate, izgledaju uglavnom siromašni i ne liče na teroriste".

Ti ljudi su "očajni" jer pokušavaju da pobegnu od sukoba u svojim matičnim zemljama, dok im je zabranjen legalan ulazak u EU. "Oni se gube; vraćaju se i vraćaju se nekoliko puta kada ih uhvate", a neki od njih su u bekstvu tri do četiri godine. "Barem im pomažemo", rekao je on o svom poslu. "Bolje je ako uspeju da pređu".

Maks kaže da je postao trgovac ljudima jer je to posao koji je plaćen mnogo bolje od bilo kojeg legalnog posla koji bi mogao da dobijeu Bosni i Hercegovini. "To je 300 do 500 evra po osobi", dodao je on.

Ali to definitivno nije najbezbrižniji način da se zarađuje za život. "Adrenalin, strah, policija, dronovi, hapšenja“, priseća se Maks. "Mnogo mojih prijatelja je uhvaćeno dok su ih prevozili. Migranti su vraćeni, a oni (prijatelji) su otišli ​​u zatvor", rekao je on.

