OBELEŽENO 100 GODINA PRAVOSLAVNE CRKVE U FOČI: U proteklom veku stradala dva puta!

U Drugom svetskom ratu su je ustaše zapalile, a 1992. godine crkva je izgorela u naletu muslimansko-hrvatskih snaga.

U svojoj propovedi episkop zvorničko–tuzlanski Fotije pozvao je na jedinstvo i sabornost srpskog pravoslavnog naroda, jer samo jedinstvni možemo opstati na ovim prostorima.

"Što se tiče jednistva, treba nam to jedinsto i neprestno mi vladike SPC sa svetog oltara govorimo o jedinstvu, zajedništvu i saradnji. Govorimo o tome da moramo biti jednstveni kad su u pitanju svetinje, očuvanje naše pravoslavne vere, ćirilice, našeg pisma, naše kulture, našeg postojanja na ovim prostorima. To je sve povezano i ne odvojivo jedno od drugoga. Zato mi na svim sobranjima našim apelujemo na to ", rekao je Epsikop zvorničko tuzlanski Fotije.

Kurir.rs/RTRS