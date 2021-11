BAKIROVO IZMIŠLJANJE ISTORIJE JEFTINA POLITIČKA DEMAGOGIJA! Manipuliše neukim narodom što može ostaviti OZBILJNE POSLEDICE!

Zamenik predsedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izneo je tvrdnju da su stanovnici BiH pre nekoliko vekova bili jedan narod - Dobri Bošnjani, a da su nacije formirane u 19. i 20. veku.

Bakir Izetbegović je u luksemburškom gradu Vilcu, na tribini povodom predstojećeg Dana državnosti BiH ponovio ocenu da "secesionističke politike koje predvodi SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom" prete miru i stabilnosti u BiH.

Kako su islamizovani Sloveni postali posebna etnička grupa? Zbog čega se na ovim prostorima na svakih pedeset godina menjaju istorijske činjenice? Koliko je manipulisanje poreklom opasno za mir i stabilnost BiH?

- Bosna kao teritorija se javlja sredinom 10. veka, Konstantin Porfirogenit navodi tada da je Bosna deo Srbije, i u geografskom i u političkom smislu pojam Bosne vezuje se za srpske zemlje. Kasnije mi imamo još jasnije podatke, gde se kaže da u Bosni žive Srbi, kasnije i prvi krunisani kralj Bosne Tvrtko Kotromanić1377. godine kurinisao se za kralja Srbije i Bosne. On sebe smatra porekolom Srbinom i vodi se idejom srpske države - kaže istoričar Marko Aleksić u "Usijanju" na Kurir televiziji.

U Bosni je jedini problem bilo to što ste imali vernike muslimane, sa kojima se počelo manipulisati i koji su počeli da stvaraju sopstveni identitet naveo je Mamut Bušatlija.

On je nakon pet vekova odlučio da povrati veru svoje porodice, da se iz islama vrati u pravoslavlje.

- Ja sam i formalno poslednji izdanak Ivana Crnojevića, tačnije njegovog najmlađeg sina. On je bio dovoljno pametan da tada postane vazal turski, a bio je i vazal mletaka - kaže Bušatlija.

Ta mržnja nije tinjala, ona je uvežena kod nas, naveo je istoričar Marko Aleksić.

- Ovaj prostor je oduvek bio u interesu velikih sila. Neukim i neobrazovnim ljudima moglo se lako manipulisati. Naš narod ima veliku sreću, imamo divnih primera ljudi svetskog formata koji imaju jedan iskren odnos prema tradiciji i koji su spremni da se vrate svojim korenima, kao što su Meša Selimović, Emir Kusturica - kaže Aleksić.

- Situacija u Bosni pre 1971. godine bila je veoma zanimljiva. Vi ste imali stotinak porodica u Bosni koje su znale da vode srpsko poreklo. Vi ste imali porodice koje su znale svoje srpsko poreklo i to nije bilo strašno priznati. Kroz istoriju imate samo nekoliko porodica koje su se u pravom smislu te reči poturčile. Međutim, one su čak i neke rituale zadržavali. Mi smo znali koja je naša krsna slava. U komunizmu smo poštovali sve, ali nismo praktikovali mnogo. Za 500 godina našeg muslimanskog opredeljnja mi nismo ostavili nijedu džamiju iako smo bili paše. Izgleda da mi nismo bili neki pošteni muslimani, ali smo bili u establišmentu. Ivan Crnojević je bio svestan toga da se ljudi iz Zete ne mogu odbraniti od Turaka, on zna da to nije moguće i u trenucima kada Turci dolaze bilo je normalo da gleda da neko od porodice ostane u vlasti - kaže Bušatlija.

- To se zove spisak želja, to u istoriji nije čak ni uzeto ozbiljno. Njegove izjave su manipulacije istorijskim činjenicama i to jako grube. Mi to imamo i u Crnoj Gori, pa na Kosovu. I to prolazi kod neukih ljudi. To je nešto što dugoročno može imati negativne posledice na taj narod. To je jeftina politička demagogija, što je veoma nazadno. Sa takvim vođstvom, takvih ljudi sve najlepše tradicionalne vrednosti se gube i postoji samo jedno nazadovanje te etničke zajednoce što se može videti i na Kosovu - kaže Aleksić.

Raspad SFRJ delovao je vrlo brzo i lako, a Bušatlija navodi da su muslimani bili jedini pravi Jugosloveni.

- Oni nisu imali ništa i toliko se igralo sa njima na privlačenje jednog još dubljeg nacionalizma, što je veoma neprihvatljivo sa stanovišta muslimanske religije, jer religija nadnacionalna. Kada je Alija Izetbegović postao predsednik išao je u Iran i tamo ga nije primio niko od tih velikih političara, zato što su naši muslimani suniti, a oni su šeiti. I oni se nisu snašli u tom odnosu. I njemu je skrenuta pažnja da on mora da bude radikalniji, i on je tada promenio svoju priču. Postao je militantan, počeo je da preti, više se nije moglo razgvarati sa njim. To je bila jedna cirkusijada, a sa njim se ništa nije moglo postići. Postignut je dogovor da Bosna ostane u sastavu Srbije i Crne Gore,čak je i Alija to prihvatio, ali je po povratku u Srbiju u roku od 15 dana promenio sve. I tako i počinje rat u Bosni - navodi Bušatlija.

- U Bosni se ukrštaju interesi velikih sila, ona je žrtva manipulacija političkih. Ona je krhka zajednica, nije kopaktna i stalno se insistira na podelama - navodi Aleksić i dodaje da se istorija koristi za različita tumačenja.

- Ako se gleda politički na Bakirov istup da su oni bili verni u funkciji turskog carstva to je obraćanje Erdoganu, a upravo Erdogan često napominje da je Bosna Turska. On Kosovo već drži na neki način, a u istoriji turskog carstva Bosna je uvek bila pod tursokm upravom. Svi veziri koji su vladali Bosnom bili su veziri porte iz centralne Azije. Ja sam još krajem 80-ih bio zagovornik toga da ako treba Jugoslavija da se raspadne da treba republike da rade šta hoće, ali da ekonomija mora da ostane ista. Poslednji koji su pristali na raspad Jugoslavije bili su Amerikanci, nekoliko puta sam se sa Bejkerom sreo. On je dolazio nekoliko puta sa porukama Amerikanca da Jugoslavija treba da ostane i tek onda kada su svi iskočili iz tog dogovora Amerikanci su došli po svoj deo. Ono što je veliki problem, svaki rat je novi početak, i veoma je teško razlučiti šta taj početak treba da bude. U Bosni to ne ide na dobar način, ni u jednoj bivšoj jugoslovenskoj republici nema ni blizu onoga što su imali 80-ih, a u Bosni je to najvidljivije. Jedini izlaz što se tiče tog zapadnog Balkana jeste da napravimo jednu ekonomsku celinu - kaže Bušatlija.

