DODIK: Vratićemo se u institucije BiH ako se povuče nametnuti Inckov zakon o zabrani negiranja genocida!

"Komesar za proširenje EU Oliver Varheji očekuje da funkcionišu zajedničke institucije, dakle upravo oni organi za koje je RS rekla da ne želi da radi u njima dok se ne povuče nametnuti zakon Valentina Incka", kazao je Dodik posle sastanka zvaničnika RS sa evropskim komesarom sa proširenje i politiku susedstva Oliverom Varhejijem.

Nakon što se povuče taj nametnuti zakon, dodao je on, predstavnici RS pristaće da razgovaraju o daljem radu u instutucijama BiH.

Navodeći da je na sastanku razgovarano o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, Dodik je kazao da je evropskom komesaru preneo svoj stav prema kojem imovina pripada entitetima.

"Mi smatramo da je to pitanje rešeno Dejtonskim sporazumom. A Ustavni sud BiH je vanustavno poništio to pravo. Naš predlog je da dođe do sporazuma Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta i da imovina pripada entitetima i Brčko distriktu. To može biti potvrdjeno u Parlamentarnoj skupštini BiH", kazao je srpski član Predsedništva BiH.

foto: Youtube prtscr / RTRS

Prema njegovim rečima, imovina koja je dobijena u procesu sukcesije može biti uknjižena na nivo BiH i to samo ona koja se nalazi van teritorije BiH, kao što su ambasade.

"Međutim, ona imovina koja je dobijena sukcesijom, a koja se nalazi na teritoriji entiteta, treba da pripada primarno entititetima", istakao je Dodik.

Dodik je zahvalio Varhejiju na razumevanju i dolasku u Banjaluku.

Dodik je iz Banjaluke potom otputovao u Sarajevo na sastanak sa Varhejijem i liderima HDZ BiH i SDA Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem Sastanku sa evropskim komesarom za proširenje u zgradi Vlade Srpske prisustvovali su i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer RS Radovan Višković.

Kurir.rs / Beta, Foto: Youtube prtscr / RTRS