HARIS SILAJDŽIĆ BIVŠI ŠEF DIPLOMATIJE I SARADNIK ALIJE IZETBEGOVIĆA ZA CNN: Pozivam NATO da pošalje vojsku na Drinu i u Brčko!

Na pitanje da li veruje Dodiku kad kaže da neće rizikovati mir zbog nezavisnosti RS-a, Silajdžić je kazao da Dodik nije iskren.

"Ne verujem Dodiku. Da vam kažem ovo nije samo u vezi Bosne i Hercegovine oni maltretiraju čitav region, ne samo Dodik, već i Beograd i Moskva koji ga štite. Zato nam je potrebna hitna pažnja onih koji mogu nešto ovde da učine", rekao je Silajdžić gostujući kod čuvene novinarke Kristian Amanpur.

Dodao je da su građani zabrinuti zbog mogućnosti rata i da je BiH potreban novi Ustav, odnosno reforma koja će omogućiti uspostavljanje demokratske države.

"Velika većina građana to traži, dajte nam demokratiju, zašto je ne možemo imati kao ostali građani u Evropi", rekao je Silajdžić, dodavši da ratni zločinci trunu u zatvorima, ali da je njihov projekat još uvek živ.

U nastavku je rekao da je projekat Velike Srbije i dalje živ.

"Agenda je ista, a to je Velika Srbija, i beogradski režim je pokretač svega ovoga i njihova ideologija je Velika Srbija koju žele dobiti silom. To je problem celog regiona, a ne samo BiH. Demokratija je u opasnosti u celom regionu i ja ne verujem šta sad govore, jer pre par dana pretili su oružjem i sad kupuju vreme jer međunarodna zajednica deluje sporo. Treba nam akcija i treba da zaštitimo BiH i region od novog rata jer su oni spremni za to", rekao je Silajdžić.

Dodao je da Dodik želi da podeliti BiH i da on zaista veruje da to može sprovesti.

"Predlažem EUFOR-u ili NATO-u da u Brčko i uz reku Drinu pošalju vojsku jer odatle su dolazili tenkovi i vojska u prošlom ratu. Treba nam sila koja će prevenirati, a ne lečiti", rekao je Silajdžić.

