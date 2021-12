NATO ZAPRETIO DODIKU: Traže da odustane od vojske Republike Srpske! Šef Alijanse kaže da će štititi oružane snage BiH

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg otvoreno je zapretio da će ovaj vojni savez na sve načine sprečiti razgrađivanje Oružanih snaga BiH, što je i prvi direktniji odgovor na proces vraćanja nadležnosti Republike Srpske, među kojima je najdelikatnija formiranje sopstvene vojske. Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik je zbog započinjanja ove misije označen kao izvor zapaljive retorike u BiH i razlog velike zabrinutosti zapadnih sila da može doći i do sukoba.

Brine ih situacija

Takve poruke mogle su se čuti na upravo završenom sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica NATO u Rigi.

Milorad Dodik Čemu služi zajednička vojska Milorad Dodik je uoči susreta s Putinom naglasio da RS može da ima svoju vojsku i da to stoji u Ustavu. - Ne tražimo ništa novo. Uostalom, čemu služi zajednička vojska u kojoj se zajedno bore Srbi, Hrvati i muslimani? Ako nas Srbija napadne, govorim hipotetički, da li mislite da bi srpski vojnici ostali lojalni Oružanim snagama BiH? Isto važi i za Hrvate - izjavio je Dodik, uz opasku da je BiH „poslednja kolonija u Evropi“, koja počinje da se „oslobađa“.

- Region zapadnog Balkana ima za nas veliki značaj. Primećujemo zabrinjavajući razvoj situacije, slušamo opasnu retoriku u BiH, vidimo napetost između Beograda i Prištine, reforme se usporavaju, dok strani igrači povećavaju intenzitet štetnog delovanja u regionu. Dodikova zapaljiva retorika podriva Dejtonski sporazum i napore da se izgradi stabilna, multietnička BiH. NATO će nastaviti da podržava i izgradnju kapaciteta za primenu reformi, a jedna od multietničkih institucija u BiH su Oružane snage. I to je uspešna priča NATO, jer smo zaista pomogli da se izgradi, obuči ta multietnička institucija. I ako neko bude podrivao to, svakako da ćemo učiniti sve da se to spreči, jer su nam potrebne multietničke institucije, uključujući i Oružane snage - poručio je Stoltenberg.

Džonson imenovao izaslanika Balkanu preti kriza stabilnosti Nakon EU i SAD - i Velika Britanija je imenovala svog specijalnog izaslanika za zapadni Balkan. Britanski premijer Boris Džonson je na pomenutu poziciju imenovao Stjuarta Piča, i to, kako navode iz britanske ambasade u Beogradu, u sklopu stalne britanske posvećenosti stabilnosti i prosperitetu u regionu. Pič će preuzeti tu ulogu nakon što je ranije ove godine podneo ostavku na mesto predsedavajućeg vojnog komiteta NATO, uloge koju je obavljao od 2018. On je takođe ranije služio kao načelnik štaba odbrane Ujedinjenog Kraljevstva. Džonson kaže da je Ujedinjeno Kraljevstvo duboko posvećeno evropskoj bezbednosti. - Zapadni Balkan se suočava s najvećom pretnjom svojoj stabilnosti i bezbednosti u poslednje dve decenije. Imamo dužnost da učinimo sve što možemo da očuvamo pomake postignute mirom i dijalogom - ne smemo dozvoliti bilo kakav povratak nasilju i podelama iz prošlosti. Veliko iskustvo i stručnost ser Stjuarta ojačaće međunarodne napore da se zaštiti mir i promovišu evroatlantske integracije u ovom ključnom regionu - naveo je on.

Nije slučajno

Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić kaže za Kurir da je Stoltenbergova izjava otvorena pretnja koja je i priznanje da je NATO kršio Dejtonski sporazum kada je pravio združene snage BiH.

- NATO kao silu očigledno ne interesuje poštovanje ovog dokumenta, jer u njemu jasno piše da u BiH postoje vojske entiteta. NATO ovakvim pretnjama unosi dodatnu nestabilnost i otvara put za generisanje nove krize i sukoba. Nije jasno kako Stoltenberg namerava da brani Oružane snage BiH. Od vojne intervencije nema ništa mimo mandata Saveta bezbednosti UN. U suprotnom, sve bi vodilo u izazivanje rata u Evropi, jer bi se uključili i neki drugi učesnici, poput Rusije, na primer. Stoltenbergova pretnja je tempirana, jer dolazi u danu kada se Dodik nalazi u Moskvi na sastanku s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Sve liči na igru živaca - ocenjuje naš sagovornik.

