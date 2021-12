DODIK: Sednica o vraćanju nadležnosti 10. decembra, na dan donošenja "bonskih ovlašćenja"!

Dodik je rekao da će Narodna skupština u petak razmatrati informacije o oduzetim nadležnostima među kojima su odbrana i bezbednost, pravosudne institucije i indirektno oporezivanje.

"Јa sam "gurao" ovo na 10. decembar, da to bude na dan kada su donesena bonska ovlašćenja te 1997. godine. E, to bi trebalo da bude i dan kada ih rušimo. To je i Međunarodni dan ljudskih prava" istakao je Dodik u završnoj reči na tribini u Beogradu "Republika Srpska-vraćanje otetih ustavnih nadležnosti".

"Sve zavisi od nas, ne zavisi od tih velikih. Čak nije zavisilo ni kada su rigidno delovali. Naravno, treba izbeći njihove bombe, ali moramo da imamo predstavnike na sastancima koji mogu da izdrže takve tipove i onda sve može da bude na svom mestu" dodao je srpski član Predsedništva.

Dodik je rekao da bi stvari izgledale daleko gore da se rukovodstvo Srpske nije u kontinuitetu suprotstavljalo nametanjima rešenja, te dodao da je Srpska stalno u nekoj odbrani.

"Imamo volje da iskažemo svoje opredeljenje. Idemo dalje, ne možemo pasti. Kada god sam gubio na političkom planu, uvek sam se nadao da će doći neki trenutak da ću to moći popraviti. Važno je samo da to ne survamo do kraja, a nismo se survali, jer nismo dali Ustav" rekao je Dodik.

