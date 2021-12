NOŠENJE BRADE U VOJSCI BIH, VERSKI EKSTREMIZAM ILI NE? Životić: Zloupotreba se vera kako bi se napravio jaz između Srba i Bošnjaka

Bakir Izetbegović, predsednik SDA i zamenik predsedavajućeg Doma naroda u BiH, podneo je apelaciju Ustavnom sudu BiH kojim traži ispitivanje ustavnosti Pravila službe Oružanih snaga BiH, kojim se ne dozvoljava nošenje brade i hidžaba.

Nakon toga Ustavni sud utrdio je da su apsolutnom zabranom nošenja brade vojnicima Oružanih snaga BiH, dok su u službi i u uniformi, prekršeni pravo na privatni život i pravo na slobodu vere zagarantovani Ustavom BiH i Evropskom konvencijom.

Ova odluka u praksi će značiti da svi muslimanski vojnici koji žele da nose bradu, to sada mogu da urade, ali nakon što Oružane snage izmene Pravilnik o izgledu vojnika i isticanju verskih obeležja.

Kakve su moguće posledice odluke Ustavnog suda BiH da dozvoli brade muslimanskim vojnicima? Šta predstavlja brada u pravoslavlju i islamu? Ko su vehabije?

Na ova pitanja odgovor su dali kulturolog Jovan Janjić, predsednik Internacionalne policijske organizacije Ilija Životić i verski analitičar Miloš Stojković.

Životić je objasnio zbog čega u praksi nije dobro za jednog vojnika da nosi bradu.

- Vojske su institucije koje su čvrstog karaktera. Moramo biti iskreni i reći da su brade dozvoljene u nekim vojskama i u pojedinim jedinicama. Kod britanaca to su piloti npr, u Vojsci Srbije to nije dozvoljeno. Popularnost brade u vojsci su razvile SAD, jer su njegovi analitičari procenili da je to dobro nositi kako bi se bolje uklopili. To u praksi nije dobro, npr ako nosite gas masku, ona neće lepo leći na lice - rekao je Životić gostujući u emisiji Usijanje na Kurir televiziji.

- U verskom smislu brada ima veliko značenje. Jedan broj vernika zastupa mišljenje da je prorok Muhamed nosio bradu i oni se vode time. Takođe smatraju da je brada izraz muškosti i ako se brije, onda se muško skrnavi a i treba da se razlikuje od žene. U Kuranu nigde ne piše da bradu treba nositi - kaže Janjić.

- Isključivo kao teolog moram da kažem da je to nametanje drugim narodima koji nisu islamske veroispovesti - rekao je Stojanović.

Životić smatra da je ovakva odluka Ustavnog suda BiH verski ekstremizam.

- Mislim da ovu odluku možemo posmatrati kao verski ekstremizam, političku odluku Izetbegovića i njegovu zabrinutost za ljudska prava. Mislim da je ovo i način da se Srbi odvoje od te vojske. Mislim da će se na taj način samo probuditi jaz sve više u Vojsci BiH. Nije ovo način kojim treba ići. Ovde je bio rat do pre 20 godina i tenzije i dalje postoje, vrlo mali broj Srba se vratio u Sarajevo. Imali smo sramne presude gde se Srbi generišu kao genocidan narod. - smatra Životić.

Janjić je objasnio ko se smatra vehabijama.

- Oni u javnosti važe za radikalni deo islama. Kroz ovu odluku se ide u susret tim radikalnim zahtevima koji se zaklanjaju iza islama. Ja religiju ne krivim i treba poštovati verska prava i slobodu. Ali, ovde je specifična situacija - kaže Janjić.

Životić je naveo da je vehabijski pokret bio prisutan i u Srbiji, u Raškom okrugu, ali da je brzom reakcijom institucija iskorenjen.

- Kada govorimo o ovome, dobro je što je kolega rekao da je dobro što se uklonio taj problem u Raškom okrugu. A upravo se ovakvim odlukama u BiH potencira na nekim stvarima i radikalizuje se stanje koje je već dovoljno rovito. Neguju stanje tenzija, da naprave da im je neprijatelj čovek druge nacije. Veliku ulogu ima i strani element - rekao je Janjić.

