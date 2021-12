MILORAD DODIK NE ODSTUPA: Srpska ima pravo na vojsku, zakon je već napisan! ESKOBAR UZVRAĆA: Ništa ni od rata, ni od vojske RS!

Uprkos protivljenju Sarajeva, ali i Vašingtona, Brisela i drugih zapadnih centara moći, Republika Srpska će sutra, ciljano baš na dan kada su usvojena "bonska ovlašćenja" i na Međunarodni dan ljudskih prava, u parlamentu RS nastaviti pohod ka vraćanju svojih nadležnosti, koji je započeo srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik. Koplja se najviše lome oko vraćanja vojske Republike Srpske.

Bez pomaka

Ništa nije promenio ni jučerašnji sastanak članova Predsedništva BiH sa evropskim i američkim zvaničnicima Markom Makovcem i Gabrijelom Eskobarom u Sarajevu. Dodik je rekao da ni ovi razgovori nisu dali poseban rezultat, ali da je to bila prilika da se razjasne neka pitanja.

- Ovo nisu ratne, već političke inicijative. Nemamo nameru da ratujemo ni po koju cenu. RS ima pravo na vojsku, na sud i tužilaštvo i na nadležnost nad fiskalnim sistemom i sve je to funkcionisalo do 2006, a onda je arogancijom visokog predstavnika ukinuto. Ovde se radi o odbrani Ustava. Svi su svesni da postoji kriza u BiH, ali ima onih koji misle da je krivica na međunarodnim medijatorima. I dalje je na snazi snažna odluka RS da ne učestvuje u radu institucija BiH dok se ne ukine sramni zakon koji je nametnuo Valentin Incko. To mora da nestane iz pravnog sistema BiH - poručio je Dodik, koji je dan ranije rekao i da je već napisan novi zakon o vojsci RS.

S druge strane, specijalni američki izaslanik za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar došao je u Sarajevo s porukom da u BiH neće biti rata, ali ni vojske RS.

- Pre svega, nema Vojske RS. Drugo, imamo mandat za očuvanje mira od SB UN. Nikoga ne zanima ta vrsta eskalacije. Ni Srbiju, ni Hrvatsku, ni Rusiju, nikoga. Ono što treba uraditi, ako gledamo oružane snage, jeste kako kreirati sposobne oružane snage da ispune potrebe svih - izjavio je Eskobar za sarajevski TV N1.

Generisanje krize

Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić ocenjuje za Kurir da će Dodik ostati istrajan u nastojanju da vrati RS u okvire koje su definisali i Dejtonski sporazum i Ustav BiH:

foto: Printscreen N1

- S obzirom na to da je proces pokrenut u RS s pravne strane usklađen sa ova dva akta, poruke Eskobara su zapravo generisanje krize. Ne verujem da ikakve sankcije mogu zaustaviti ono što je započeto, jer RS nema više kud. Ona mora da povrati svoje nadležnosti u situaciji kada se preti novim oduzimanjem ovlašćenja. Najviše povika iz Amerike stiže povodom vojske RS, jer je plan Vašingtona da BiH u budućnosti bude članica NATO. To može jedino sa jedinstvenim oružanim snagama, a ne, kao što piše u Ustavu, da ima vojske entiteta.

Sve spremno za sednicu RS kreće u pisanje zakona Poslanici bi sutra trebalo da razmatraju pet tačaka - informacije o prenosu nadležnosti sa RS na nivo BiH, o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja, o pravosudnim institucijama BiH, prenosu nadležnosti sa Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbednosti i Deklaraciju o ustavnim principima. RS će, ukoliko se izglasaju ovi akti, imati rok od šest meseci da napiše zakone koji uređuju ove oblasti.

Kurir.rs