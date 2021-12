PRED SRPSKOM PRESUDNIH 24 SATA! Zobenica: Hoće da nas svedu na nivo mesne zajednice VOJSKA BiH NIJE U STANJU NI POŽAR DA UGASI

U parlamentu Republike Srpske nastavlja se pohod ka vraćanju brojnih nadležnosti pod svoje okrilje koji je započeo srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik.

Aleksandar Zobenica, stručnjak za politički marketing, precizira da je reč o sednici na kojoj će biti doneseni zaključci i dati rokovi i ovlašćenja Vladi RS da u narednih šest meseci pripremi sve zakone kako bi prenete nadležnosti na nivo BiH bile vraćene na nivo RS.

"Ovo je samo završnica svega što se dešava proteklih 26 godina ili od 2006. do danas. Do inicijative je moralo da dođe jer je Ustavni sud BiH u protekle četiri godine bio jedina institucija u državi koji je gazio pravni akt po kome funkcioniše. Ustavni sud je u proteklih godinu dana oduzeo niz vlasništva RS nad svojom imovinom i to prvenstveno nad poljoprivrednim zemljištem", objasnio je Zobenica u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dodao je da se ne sme zaboraviti ni Inckov zakon kojim se zabranjuje negiranje navodnog genocida u Srebrenici.

"Stavljanje takvog zakona van snage smirilo bi situaciju samo toliko da bi institucije u BiH počele da funkcioniše, a srpski faktor počeo da učestvuje u radu", smatra Zobenica i dodaje da bismo za dve godine dobili RS na nivou mesne zajednice ako bi se odustalo od aktuelnih zahteva, a sve odluke će donositi političko Sarajevo.

Direktor izdavačke kuće "Filip Višnjić" Dejan Mastilović navodi da je sutra veliki dan za Republiku Srpsku, te da je svoje poteze Banja Luka dobro odmerila, konsultujući se sa istokom i zapadom.

"Mi ne dižemo ustanke u BiH, pogotovo ne protiv kolonijalnih sila, protiv kojih se danas borimo na pravni način. Nije se desilo u istoriji da vam dođu neki nezvani ljudi i promene vam ustav. To se dešavalo u Africi u 19. veku, ali ne u 21. veku u Evropi", rekao je Mastilović.

Smatra da je ključna stavka vojska BiH koja broji oko 10.000 oficira i vojnika i na koju se prema njegovim rečima godišnje troši trećina budžeta BiH, odnosno 370 miliona evra.

"Vojska nije u stanju veći požar da lokalizuje nego to mora da radi policija Republike Srpske! Nažalost, u poslednje vreme napadaju srpski narod u Srbiji, Crnoj Gori i BIH i pritiskaju nas novim odlukama Ustavnog suda. Jedna od odluka je da možete nositi bradu u vojsci, misleći na bradu mudžehadina, koje smo mi već imali u gostovanju u BiH, kad je došao bataljon od 1.774 mudžehadina koji su ritualno za 90 dana otkinuli 192 glave na području Ozrena", podsetio je gost Kurir televizije.

Zobenica je dodao da sve što Zapad radi poslednjih 25 godina ide ka tome da se BiH unitarizuje, da se ukinu entiteti i da se BiH svede na ono što je trebalo da bude 1990. godine.

Podsetimo, uprkos protivljenju Sarajeva, ali i zapadnih centara moći, Republika Srpska će sutra, ciljano baš na dan kada su usvojena "bonska ovlašćenja" i na Međunarodni dan ljudskih prava, u parlamentu nastaviti pohod ka vraćanju svojih nadležnosti. Koplja se najviše lome oko vraćanja vojske Republike Srpske.

"Ovo nisu ratne već političke inicijative. Nemamo nameru da ratujemo ni po koju cenu. Republika Srpska ima pravo na vojsku, na sud i tužilaštvo i na nadležnost nad fiskalnim sistemom, sve je to funkcionisalo do 2006. godine, a onda je arogancijom visokog predstavnika ukinuto. Ovde se radi o odbrani Ustava. Svi su svesni da postoji kriza u BiH, ali ima onih koji misle da je krivica na međunarodnim medijatorima", istakao je Milorad Dodik.

