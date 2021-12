LUNE U NEČIJIM GLAVAMA Kako su zastarele balističke rakete postale sredstvo u PROPAGANDNOM RATU u BIH! Ko koga plaši sa raketama?!

U Bosni kad ne znaju šta će sete se prastarih raketa "Luna". Savršeno sredstvo da se o tome zbori na veliko i malo iako od tih raketa ima malo vajde, ali su idealne za medijsko spinovanje i dizanje prašine u stilu samo da se stave na lanser i ispale. Na koga i po kome to za sad nije poznato ovi iz federacije misle po njima.

Elem te cele priče dotako se Milorad Dodik, član Predsedništva BiH tokom razgovora sa američkim izaslanikom Gabrielom Eskobarom, koji je kako Avaz piše spomenuo rakete Luna koje su uskladištene kod Banjaluke, a koje je potrebno delaborisati, jer im je i onako istekao rok s obzirom da su nabavljene sredinom sedamdsetih godina prošlog veka i da predstavljaju opasnost.

Dodik je rekao da se već duže vremena postavlja pitanje raketa "Luna" koja su koncentrisana u skadištu kod Banjaluke, kojima je, kako kaže, istekao rok.

"Ne mogu se servisisati i ja sam kazao da se treba pristupiti njihovom uništavanju, ovo govorim da ne bi bilo nikakvih spekulacija o tome, kazao je, između ostalog, Dodik na konferenciji za medije, posle susreta sa Eskobarom.

Rekao je da se to čuva u skladištu Oružanih snaga i da je dao saglasnost da se naloži da se te rakete sklone da ne bi napravile veliku štetu za Banajaluku.

Međutim, kako to biva odmah se našla ekipa da potpali vatru pa je za komentar pozvan sarajevski profesor, jedan od eksperata i svedoka u Haškom tribunalu Dr Berko Zečević

"To je "Luna" ili "FROG-7" raketa. Radi se o ruskim raketama koje imaju domet oko 70 kilometara i bile su u naoružanju JNA. Ima ih 10 borbenih i jedna vežbovna. One su bile stacionirane ovde i samo je jedanput, možda tamo negdje 1990. godine jedna ta raketa ispaljena iz Hadžića prema poligonu u Kalinoviku, da se proveri njena efikasnost. Ako se sećate, 1992. godine se pretilo Sarajevu da će se tom raketom gađati grad i Predsedništvo", izjavio je Zečević za Avaz i dodao sa se jedno 10 godina pokušava "demilitarizovati"'?! verovatno je mislio delaborirati rakete, ali je uvek neko nalazio ralog po njemu zašto su te rakete i dalje u skladištu.

foto: Profimedia

Demilitarizacija ili delaboracija

Elem, profesor Zečević je nastavio da govori o demilitarizaciji, da se one rastave, a to se radi u procesu delaboracije. Takođe, on tvrdi da se one nalaze u banjalučkom Kosmosu remontnom zavodu, vođenih rakete i raradskih sistema iako je u pitanju remont PVO raketa pre svega za raketni sistem KUB.

On tvrdi da se te rakete mogu ispliti, ali da je problem gde će pasti. Po njemu raketa ima slično dejstvo kao i 250- kilogramska avio bomba, koja može razoriti stambenu zgradu.

" i tada, kada su bile u punom sastavu, one nisu mogle precizno pogađati cilj nego su padale u krug prečnika dva i po kilometra", pojašnjava profesor dr Berko Zečević za Avaz.

Elem, to nije baš usamljena priča. I pojedini sarajevski vojni analitičari su takođe spominjali "Lune", i to isto pre par godina da samo što nije Republika Srpska ih upotrebila kad to ustreba. Naravno rakete predstavljaju muku iako su propisno uskaldištene jer novca za delaboraciju nema, a upotrebiti rakete kojima je odavno prošao rok je veći rizik po onog ko bi da ispali nego po onog ko je meta.

foto: Profimedia

O raketi tipa Luna

Luna iliti FROG je balistička raketa kratog dometa priginalni naziv je 9M21/52, R065/70 poznata i kao Luna M. NATO oznaka FROG je zapravo skraćenica od Free Rocket Over Ground. Razvoj ove rakete krenuo je 1950 tih godina 20 veka. Izrađene su u šest verzija. Najraširenije u upotrebi su bile verzije 3, 4, 5 i 6. Poslednja verzija 6 je još uvek operativna u nekim armijama sveta. Bile su u službi sovjetske vojske, članica Varšavskog pakta, ali i saveznica Moskve po Africi i Bliskom istoku. SFRJ je takođe bila jedna od korsnika ovog raketnog sistema koji je upotrebljen u par navrata tokom građanskog rata u BIH, ali ne sa velikim uspehom. Sovjetski Savez je za razliku od satelita Moskve imao rakete sa nuklearnom bojevom glavom, koje je trebao da upotrebi kao taktičko oružje u slučaju napada NATO pakta. Glavni nedostatak ove rakete je njen domet od samo 70 kilometara što je nedovoljno za gađanje nekih strateških ciljeva. Inače mobilni lanseri omogućavaju sistemu da prati pešadiju u napredovanju.

foto: Profimedia

FROG -7 uvedena je u perativnu upotrebu 1965. Domet je 70 kilometara i ima bojevu glavu sa šest alternativnih punjenja. Nuklearne bojeve glave AA-22 i AA-38 mogu biti jačine 5 i 200kT. Raketa može da nosi i hemijske bojeve glave.

Raketa je dužine 9,4 m prečnika 0,54 m.Njena težina pri lansiranju vozila varira u zavisnosti od "korisnog tereta" od 2.450 do 2.485 kilograma. Odsutpanje rakete od cilja je 500 metara.

Lanser raketa 9P113M2 R-65 Luna montiran na vozilu Zil 135 8×8, koji je 1998. pretvoren u nosač SVLR "Orkan" 262 mm koji se nalazi u mešovitoj artiljerisjskoj brigadi. Inače sve rakete tipa LUNA ostala su u BIH posle raspada Jugoslavije.

Kurir.rs/A.Mlakar