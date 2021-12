PUCNJAVA U POFALIĆIMA: Na raskrsnici ranjena jedna osoba!

U sarajevskom naselju Pofalići, na raskrsnici kod Ekonomske škole je večeras došlo do pucnjave, potvrđeno je za Klix.ba iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

"Došlo je do upotrebe vatrenog oružja, policijski službenici su upućeni na mesto događaja", rekli su nam.

S obzirom na to da je tek došlo do pucnjave, u operativnom centru još uvek nemaju više informacija o tome kako je došlo do pucnjave.

Nezvanično, najmanje jedna osoba je povređena, a na mestu događaja je i Hitna pomoć.

