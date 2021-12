Kako je Srni rekao komandir trebinjske Teritorijalne vatrogasne jedinice Zdravko Kašiković, uzrok požara je ljudski faktor.

On je dodao da je požar izbio danas oko 13.30, a obaveštena je i policija, piše Srpskainfo.

– Iako je nepristupačan teren i do ovog područja treba ići sat i po pešice, vatrogasci su došli do vatre, rekao je Kašiković i dodao da će vatrogasci ostati do večeri na terenu i očekuje da će požar u toku noći biti ugašen.

