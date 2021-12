MILANOVIĆ: Kažem Dodiku daj, iskuliraj se, ali šta može? Ima posla sa profesionalnim lažovima kojima ništa nije sveto!

"Razumijem to ponašanje, ne podržavam ga. On ih provocira zato što mu gaze poprstima sve vreme. Kažem "Daj iskuliraj se". Ali šta može Dodik? Ništa. Ali on ima posla s ljudima koji su profesionalni lažovi i kojima ništa nije sveto" rekao je Milanović.

Milanović je izjavio da ne može da bude prijatelj sa svakim i da, ako sa nekim, a to je unitaristička klika iz Sarajeva, koji se predstavljaju za domoljube, treba biti u sukobu, on će, kaže, biti u sukobu sa njima.

Zbog toga, dodao je, neće moći razdragano da šeta Baščaršijom, ali će, ističe, preživeti bez toga.

Milanović je rekao da je odluka da ne dođe u posetu BiH bila njegova te poručio: "Vidjećemo se mi opet".

- Bezbjednosni razlozi su ozbiljna stvar. Kada imate posla s neprofesionalnim i nedobronamjernim ljudima, onda ne želite i one kojima idete dovesti u neugodnu situaciju. To je to. Vidjećemo se mi opet. Bio sam tamo nedavno i biću opet. Nikakvi bukači ni moralni kamatari me u tome neće spriječiti. Neka se nose - rekao je Milanović.

Istakao je da BiH bez Hrvata ne postoji.

- Najmalobrojniji su, ali oni su jezičac na vagi za opstanak države. Ako me nakon svega toga šačica unitarističkih bukača, moralnih kamatara ne voli, onda super - rekao je Milanović.

