PORODIČNO OKUPLJANJE: Penzioner umalo kuhinjskim nožem nije ubio sina u svađi zbog ručka

On se tereti dao je iz nehata kuhinjskim nožem naneo teške povrede sinu Slavku koji se jedva izvukao.

Prema navodima iz optužnice događaj se desio 27. jula ove godine u njihovoj porodičnoj kući u Ugljevik Selu.

U ruci držao činiju i nož

– Zbog kraćeg nesporazuma i svađe, a vezano za spremanje hrane, u momentu dok je on upravo spremao salatu i tom prilikom držao u ruci činiju i nož, dužine sečiva sedam centimetara, tom prilikom došlo je do međusobnog guranja, kada je sa nožem ubo Slavka u predelu stomaka, nanoseći mu tešku telesnu povredu u vidu ubodne rane oko 15 milimetara u prečniku nivoa devetog rebra, nejasne dubine, navodi se u optužnici.

Tom prilikom došlo je do prodiranja oštrice noža u grudnu duplju i povrede dubljih struktura, te izliva krvi u pleuralni prostor, dovodeći do ugroženosti disanja, zbog čega je Slavko zadržan na liječenju do 5. avgusta ove godine godine u Opštoj bolnici "Sveti Vračevi“ u Bijeljini, piše Avaz.

Stanje mu se pogoršalo

Nakon što mu se stanje pogoršalo, Slavko Marinković je ponovo primljen 10. avgusta, a potom 19. avgusta upućen na lečenje u UKC Banjaluka, gde se zadržao sve do 7.septembra ove godine.

Ocu Mihajlu se stavlja na teret krivično delo teška telesna povreda, počinjeno iz nehata.

Kurir.rs