REZOLUCIJA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH: Traže brzi ulazak u NATO i EU! Zabrinjava ih dehumanizacija Muslimana i razbijanje države

Sabor Islamske zajednice u BiH (IZ BiH) usvojio je Rezoluciju o neophodnosti očuvanja mira i državne suverenosti i celovitosti Bosne i Hercegovine na sednici održanoj 25. decembra.

Kako stoji u Rezoluciji, u poslednje vreme sa zabrinutošću prate tendencije u domaćoj i međunarodnoj politici koje, na krilima destruktivnih ideja šovinizma, ksenofobije, i nacionalne i vjerske segregacije, BiH suočavaju s pretnjom novih sukoba i podela, kao i poništenja svih tekovina mira i napretka koje je ova zemlja ostvarila u posljednjih četvrt stoleća.

"Neodgovorni pojedinci i skupine u zemlji i okruženju podstiču nepoverenje i nesnošljivost među narodima i građanima BiH, šire retoriku i vode politiku koja bi ovu zemlju mogla pretvoriti u konfliktno područje, a njene stanovnike lišiti elementarnog prava da žive u slobodi, bez straha od novih sukoba i stradanja. Sastavni deo te retorike su već viđeni napori na stigmatizaciji i dehumanizaciji bh. muslimana - Bošnjaka, kao naroda čiji se svjetonazor nastoji prikazati nespojivim s nasleđem i vrednostima savremene Evrope.Takvo delovanje ima cilj da proizvede versku netrpeljivost prema muslimanima u evropskim diplomatskim središtima i u široj javnosti, kao podlogu za pribavljanje podrške politici razbijanja BiH kao suverene i teritorijalno cjelovite države", stoji u Rezoluciji.

U Rezoluciji se dodaje da zlonamernu tezu o tzv. "muslimanskoj prijetnji" najbolje demantuje nepodeljena privrženost bh. muslimana evropskim i univerzalnim ljudskim i civilizacijskim vrednostima i idealima.

"Ta insinuacija služi kao podloga za nove atake na BiH i kao pogonsko gorivo za jačanje i širenje ekstremizma, islamofobije i drugih nasrtaja na slobodu, toleranciju i pluralističko biće naše domovine. Muslimani u BiH, kao autohtoni Evropljani, danas predstavljaju ogledalo Evrope na kojem se zrcali njena verodostojnost u slijeđenju najviših univerzalnih i vlastitih vrednosti i verodostojnost njenog humanističkog nasleđa", navodi se u Rezoluciji.

Pozvali su sve dobronamerne ljude u BiH, bez obzira na političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, da učine maksimalan napor na očuvanju dva zajednička dobra – mira i države, kao garancije života dostojnog čoveka naših građana i naroda.

"Od odgovornih političkih ličnosti u zemlji, njenom susedstvu i u svetu očekujemo i tražimo da poštuju interese velike većine građana ove zemlje, kojima nije ni do kakvih novih sukoba i pojela, ni do kakvih političkih zapleta i kriza koje nas vraćaju u prošlost, već isključivo do mirnog i dostojanstvenog života, kakvog žive građani u zemljama Evrope i naprednog sveta. Neka naročito poštuju interese mladih ljudi i dolazećih pokoljenja ove zemlje", kažu iz IZ BiH.

Za kraj, od Evropske unije su zatražili da BiH u najskorije vreme dodeli kandidatski status, od NATO-a ubrzanje procesa pristupanja Alijansi, a od Saveta Bezbednosti UN-a da kontinuirano produžava i ojačava mandat EUFOR-a u BiH, u cilju osiguranja mira i stabilnosti.

"26 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog ugovora, bez obzira na sve poteškoće, izazove i krize na koje BiH nailazi na putu svog savremenog razvoja, neophodno je uvek imati u vidu kontinuitet posebnosti i bogatstvo nasleđa koje ova zemlja i njeni narodi i građani baštine, kao garanciju, podlogu i poticaj u njihovom modernom političkom, društvenom i kulturnom životu. Opredijeljena ka punopravnom članstvu u NATO savezu i EU, BiH, kao celovita i demokratska država, ima historijske, političke, kulturne, ekonomske i sve druge pretpostavke za autentičnu i kreativnu ulogu u evropskoj porodici zemalja i naroda u 21.veku", zaključuje se u Rezoluciji IZ BiH.

Kurir.rs/Klix.ba