METEOROLOG IZ BiH NIKAD ZABRINUTIJI: Ovo ništa nije normalno, o kakvoj crnoj zimi mi pričamo!

Prvi dani Nove godine u Bosni i Hercegovini neće se previše razlikovati od poslednjih dana ove godine kada su vremenske prilike u pitanju - preovladavaće natprosečno toplo i pretežno oblačno vreme sa slabom kišom, a to zabrinjava meteorologe.

Meteorolog Nedim Sladić ponovio je i upozorio da ovakve vremenske prilike nisu uobičajene niti normalne za ovo doba godine.

"Narednih dana daleko smo od bilo kakve meteorološke normalnosti. O kakvoj mi crnoj zimi pričamo kad usred zime imamo poremećaj primeren aprilu mesecu i današnje oblake vertikalnog razvoja koji se po pravilu javljaju u našim krajevima tokom proleća i leta, odnosno toplijeg dela godine? Ne, nije normalno da se snežna granica podiže skoro i do 3300 metara nadmorske visine u večernjim satima 31.12.2021. i u noći na 01.01.2022. Ne, nije normalno da se na planinama u Novogodišnjoj noći očekuju temperature primerenije kasnom proleću (9 do 12 °C) nego srcu zime.

Ne, nije normalno da imamo skoro pa 20 °C u Krajini, pa ni u Hercegovini, a koje očekujemo 31.12.2021. Ne, nije normalno da je naredni period 7 do 13 °C topliji od uobičajenog proseka 1981-2010. Ne, nije normalno da i na vrhu Bjelašnice temperatura ide blizu 8 °C, do mere da ugrozi temperaturni rekord, i to odmah na startu 2022. godine. Ne, ozbiljno, ništa od navednog nije normalno", napisao je Sladić.

Kurir.rs